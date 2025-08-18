Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

राजस्थान को मिले 4 नए IAS अधिकारी, इन विभागों से हुआ प्रमोशन… DOPT ने अधिसूचना की जारी

केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने अधिसूचना जारी करते हुए चार अधिकारियों को अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत किया है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Aug 18, 2025

Rajasthan Got 4 New IAS: भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक सेवा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने अधिसूचना जारी करते हुए चार अधिकारियों को अन्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत किया है। इनमें अमिता शर्मा, नरेश गोयल, नरेंद्र कुमार मेघनानी और नीतीश शर्मा शामिल हैं।

इन चार अधिकारियों का चयन 2023 और 2024 की रिक्तियों के लिए हुआ। लंबे समय से अटके इस प्रमोशन प्रक्रिया को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले ने हरी झंडी दिखाई। जिसके बाद 55 आवेदकों में से 20 को शॉर्टलिस्ट किया गया। अंतिम चयन के लिए 23-24 जुलाई को साक्षात्कार आयोजित हुए, जिसमें ये चार अधिकारी चुने गए।

जल्द सौंपी जाएगी जिम्मेदारी

इनमें से राजस्थान लेखा सेवा से अमिता शर्मा, आयोजना विभाग से नरेंद्र कुमार मेघनानी और नीतीश शर्मा, स्टेट इंश्योरेंस विभाग से नरेश कुमार गोयल ने अपनी कार्यकुशलता से यह स्थान हासिल किया। इन अधिकारियों को जल्द ही नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। जो जिला कलेक्टर और सचिव स्तर के पदों पर कार्य कर सकते हैं।

Updated on:

18 Aug 2025 08:03 pm

Published on:

18 Aug 2025 08:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान को मिले 4 नए IAS अधिकारी, इन विभागों से हुआ प्रमोशन… DOPT ने अधिसूचना की जारी

