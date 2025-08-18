राजस्थान को मिले 4 नए IAS अधिकारी, इन विभागों से हुआ प्रमोशन… DOPT ने अधिसूचना की जारी

इन चार अधिकारियों का चयन 2023 और 2024 की रिक्तियों के लिए हुआ। लंबे समय से अटके इस प्रमोशन प्रक्रिया को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले ने हरी झंडी दिखाई। जिसके बाद 55 आवेदकों में से 20 को शॉर्टलिस्ट किया गया। अंतिम चयन के लिए 23-24 जुलाई को साक्षात्कार आयोजित हुए, जिसमें ये चार अधिकारी चुने गए।