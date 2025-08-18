‘PM का पायलट है मेरा बेटा…’ ट्रैफिक कांस्टेबल ने पिकअप चालक की गिरेबान पकड़ी, एसपी ने किया निलंबित, वीडियो वायरल

कोटा। शहर में सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल और पिकअप चालक के बीच जमकर बहस होती नजर आई। विवाद इतना बढ़ा कि कांस्टेबल ने चालक का गिरेबान पकड़ लिया और गाली-गलौज करने लगा। यही नहीं, कैमरे में वह यह कहते हुए भी कैद हुआ कि उसका बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पायलट है। वीडियो सामने आने के बाद आमजन में आक्रोश फैल गया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे।