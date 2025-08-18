‘PM का पायलट है मेरा बेटा…’ ट्रैफिक कांस्टेबल ने पिकअप चालक की गिरेबान पकड़ी, एसपी ने किया निलंबित, वीडियो वायरल

कोटा। शहर में सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल और पिकअप चालक के बीच जमकर बहस होती नजर आई। विवाद इतना बढ़ा कि कांस्टेबल ने चालक का गिरेबान पकड़ लिया और गाली-गलौज करने लगा। यही नहीं, कैमरे में वह यह कहते हुए भी कैद हुआ कि उसका बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पायलट है। वीडियो सामने आने के बाद आमजन में आक्रोश फैल गया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे।
सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने वीडियो को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि कांस्टेबल कैलाश चौधरी ने वर्दी भी सही तरीके से नहीं पहनी थी और आमजन के साथ अभद्रता भी की। इस पर उसे निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच ट्रैफिक पुलिस डिप्टी अशोक मीणा को सौंपी गई है।
जांच में यह भी देखा जाएगा कि वीडियो कब और किन परिस्थितियों में शूट किया गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि कैलाश चौधरी का विवादित व्यवहार नया नहीं है। पहले भी वह इस तरह की हरकतें कर चुका है। हालांकि अब तक पिकअप चालक की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।
गौरतलब है कि कोटा शहर एसपी तेजस्वनी गौतम के ज्वाइन करने के बाद यह दूसरा मामला है, जब किसी कांस्टेबल को वायरल वीडियो के चलते निलंबित किया गया। इससे पहले नयापुरा थाने के कांस्टेबल खुशीराम का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद तत्काल निलंबन की कार्रवाई हुई थी।