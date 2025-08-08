Rajasthan: जन शिकायतों पर अब सरकारी विभागों को देनी होगी समय पर जानकारी, हाईकोर्ट ने समयसीमा की निर्धारित

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता मिर्ज़ा फैसल बेग ने बताया कि सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सरकारी भूमि संरक्षण इकाई गठित की गई है और कार्रवाई की प्रक्रिया भी तय है, लेकिन इसके बावजूद संबंधित विभागों की ओर से शिकायतकर्ताओं को समय पर कोई सूचना नहीं दी जाती। यही कारण है कि आम लोग न्याय के लिए बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं (PIL) दायर कर रहे हैं।