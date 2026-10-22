राजस्थान में विदेशों से निवेश जुटाने का बड़ा प्लान, भजनलाल सरकार ने सीनियर IAS अफसरों को दी जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अधिकारियों को अलग-अलग राज्यों और देशों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है।

1- गायत्री ए. राठौड़ - गोवा और सिंगापुर

2- टी. रविकांत - आंध्र प्रदेश और केन्या

3- मंजू राजपाल - बिहार और हांगकांग

4- नवीन जैन - हरियाणा और सऊदी अरब

5- कृष्ण कुणाल - झारखंड और कतर

6- रवि जैन - छत्तीसगढ़ और ऑस्ट्रेलिया

7- डॉ. रवि कुमार सुरपुर - कर्नाटक और दक्षिण अफ्रीका

8- डॉ. जोगा राम - केरल और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

9- पी. रमेश - तेलंगाना और आयरलैंड

10- आरती डोगरा - उत्तराखंड और जर्मनी

11- डॉ. रोहित गुप्ता - उत्तर प्रदेश और ब्रिटेन (UK)

12- आनंदि - तमिलनाडु और जापान

13- रंजन विशाल - पंजाब और स्पेन

14- अर्चना सिंह - मध्यप्रदेश और फिनलैंड-डेनमार्क

15- नकाते शिवप्रसाद मदन - महाराष्ट्र और ब्राजील

16- शिवांगी स्वर्णकार - असम और अमेरिका (USA)

17- अनुपमा जोरवाल - दिल्ली और इटली

18- रुक्मणि रियार - पश्चिम बंगाल और स्वीडन-नॉर्वे

19- हिमांशु गुप्ता - ओडिशा और युगांडा

20- अरविंद कुमार पोसवाल - हिमाचल प्रदेश और नेपाल

21- सुरेश कुमार ओला - गुजरात और स्विट्जरलैंड