सौर ऊर्जा से रात में बिजली देने की तैयारी कर रही राजस्थान सरकार, मंत्री हीरालाल नागर ने सदन में दी बड़ी जानकारी

बजट में 1000 मेगावाट ऑवर की क्षमता के साथ बैटरी भंडारण प्रणाली स्थापना की घोषणा की गई थी। इसकी क्रियान्विति के क्रम में 500 मेगावाट व 1000 मेगावाट ऑवर के लिए केन्द्र सरकार की ओर से स्टेट कोम्पोनेन्ट के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग सहायता (27.00 लाख रुपए प्रति मेगावाट-घंटा) के साथ यह 500 मेगावाट व 1000 मेगावाट ऑवर की स्थापना के लिए उत्पादन निगम की ओर से कार्यादेश जारी कर दिए हैं।