राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार का बड़ा प्लान, प्रदेश में इन जगहों पर स्थापित होंगे 250 नए चार्जिंग स्टेशन

बढ़ते इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को देखते हुए राज्य में चार्जिंग स्टेशनों की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार शहरों के साथ-साथ हाईवे पर भी चार्जिंग नेटवर्क मजबूत करने जा रही है। इस योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निजी कंपनियों से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। योजना के तहत चार्जिंग स्टेशनों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार अधिकतम 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी। हालांकि चार्जर मशीन पर सब्सिडी नहीं मिलेगी।