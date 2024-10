राजस्थान की बेटी जन्म लेते ही हो जाएगी 100000 रुपए की मालकिन, हर महिला उठा सकती है इन 5 योजनाओं का फायदा

Rajasthan government schemes: राजस्थान सरकार ने लड़कियों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं।

जयपुर•Oct 09, 2024 / 03:31 pm• Supriya Rani

Financial support for girls in Rajasthan: राजस्थान सरकार ने लड़कियों के विकास और उनको सशक्त करने के उद्देश्य से कई योजनाएं शुरू की है। अगर आप राजस्थान के नागरिक हैं तो आपके घर की हर महिला को ये पता होना चाहिए कि उनके लिए कौन-कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं और इससे उन्हें क्या फायदे होंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपना करियर को मजबूती देकर सुखी जिंदगी व्यतीत कर सके।

Hindi News / Jaipur / राजस्थान की बेटी जन्म लेते ही हो जाएगी 100000 रुपए की मालकिन, हर महिला उठा सकती है इन 5 योजनाओं का फायदा