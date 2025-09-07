Rajasthan : 15 सितंबर से राजस्थान सरकार का शहर चलो अभियान, छोटे भूखंड धारकों को मिलेगी भारी छूट!

1- शिविर वार्ड क्लस्टर, जोन स्तर पर सामुदायिक भवनों व सार्वजनिक स्थलों पर होंगे।

2- कलक्टर अभियान प्रभारी होंगे, उपखंड स्तर पर एसडीओ जिमेदारी संभालेंगे।

3- सभी शिविरों में हेल्प डेस्क, ई-मित्र, नोटरी, स्टांप वेंडर और पंजीयन कियोस्क की व्यवस्था होगी।

4- सांसद, विधायक, पार्षदों को इसमें सीधे तौर पर जोड़ा गया है। पट्टों पर अभियान की मुहर व सील लगाई जाएगी।

5- पट्टों की रजिस्ट्री के लिए निकायों में ही व्यवस्था की जाएगी।

6- जनता की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-4872 जारी किया गया है।

7- राज्य सरकार एवं पीएनबी के मध्य एमओयू।