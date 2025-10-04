Rajasthan News: केयसंस फार्मा की सिरप को जांच में क्लीन चिट, नहीं मिले घातक सॉल्वेंट

वहीं औषधि आयुक्तालय ने राजस्थान में खांसी की दवा पीने से दो मौत के मामलों में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन दो बच्चों की मौत का संदेह खांसी की दवा से जुड़ा था, उस दवा में भी हानिकारक प्रोपाइलीन ग्लाइकोल नहीं पाया गया। जो जो दूषित होने व डीईजी/ईजी का संभावित स्रोत हो सकता है। हालांकि यह दवा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन आधारित पाई गई, जो बच्चों के लिए अनुशंसित नहीं है।