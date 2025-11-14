राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जानें कब तक होंगे चुनाव

जयपुर। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा में चुनाव कराने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने पंचायतों के पुनर्गठन और परिसीमन से जुड़ी करीब 450 याचिकाओं पर 12 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था।