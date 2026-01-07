राजस्थान हाईकोर्ट में शनिवार-वर्किंग पर गतिरोध टला, कार्यवाहक सीजे से वार्ता में बनी सहमति, 5 जजों की कमेटी करेगी पुनर्विचार

कमेटी में न्यायाधीश समीर जैन, कुलदीप माथुर, अनिल कुमार उपमन, योगेन्द्र कुमार पुरोहित व सुनील बेनीवाल को शामिल किया गया है। कमेटी बार एसोसिएशन, सीनियर एडवोकेट्स, बार कौंसिल सदस्यों से वार्ता कर 21 जनवरी तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को रिपार्ट सौंप देगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शर्मा से मंगलवार को राजस्थान बार कौंसिल चेयरमैन भुवनेश शर्मा, जयपुर की हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल, जोधपुर की हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी व राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने वार्ता की।