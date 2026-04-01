Hostel Admission: आवेदन शुरू, 10 अप्रैल को पहली मेरिट सूची, ऑनलाइन होगा पूरा प्रोसेस, जानें पूरी डिटेल

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 मई 2026 निर्धारित की गई है । इसलिए विद्यार्थियों को समय रहते आवेदन करने की सलाह दी गई है । वहीं, जो विद्यार्थी पहले से छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें अगले सत्र के लिए अपनी अंकतालिका संबंधित छात्रावास अधीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी। सत्यापन के बाद अधीक्षक द्वारा पोर्टल पर उनकी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी ।