Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Good News: राजस्थान में 7.60 लाख में मकान खरीदने का सुनहरा मौका, हाउसिंग बोर्ड 4 शहरों में आज लांच करेगा योजनाएं

राजस्थान में सस्ते मकान खरीदने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान आवासन मंडल राज्य के नैनवा (बूंदी), अटरू (बारां), बाड़ी (धौलपुर) और पनेरियों की मादड़ी (उदयपुर) में आज आवासीय योजना लांच करने जा रहा है।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 20, 2025

Rajasthan Housing Board
Rajasthan Housing Board (Photo-AI)

जयपुर: सस्ते और आधुनिक मकान खरीदने का सपना देखने वालों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान आवासन मंडल आज राज्य के चार जिलों में नई आवासीय योजनाओं की शुरुआत करने जा रहा है। नैनवा (बूंदी), अटरू (बारां), बाड़ी (धौलपुर) और पनेरियों की मादड़ी (उदयपुर) में कुल पांच आवासीय योजनाएं लांच होंगी। इन योजनाओं में 467 स्वतंत्र आवास और फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा।

बूंदी जिले के नैनवा में घरोंदा, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी-ए वर्ग के मकान उपलब्ध होंगे। इनकी कीमत 7.60 लाख से लेकर 32.35 लाख रुपए तक रखी गई है। वहीं, उच्च आय वर्ग (एचआईजी) के लिए 51.10 लाख रुपए में आवास खरीदे जा सकेंगे। इस अवसर पर आवासन मंडल मुख्यालय में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा इन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 456 करोड़ के सोलर पैनल टेंडर में घोटाला, 60 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी का खुलासा, ये रहा पूरा मामला
जयपुर
Solar Panel Scam Rajasthan

क्या कहना है आवासन मंडल का


मंडल का कहना है कि इन आवासीय परियोजनाओं का उद्देश्य सभी आय वर्गों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती घर उपलब्ध कराना है। योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर तैयार किए जाएंगे।


इनमें हरित क्षेत्र, सामुदायिक भवन, पार्किंग स्थल और जल-संरक्षण के विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। साथ ही आवासीय क्षेत्रों में स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन पर भी ध्यान दिया जाएगा।


खुद के घर का सपना होगा पूरा


इन योजनाओं से प्रदेश के हजारों परिवारों को अपने खुद के घर का सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा। खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग इससे सीधे लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार और आवासन मंडल का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी जीवनशैली बेहतर हो सके।

ये भी पढ़ें

जयपुर नगर निगमों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कौन से अफसरों को मिली नई जिम्मेदारियां, ये रही वजह
जयपुर
Jaipur Municipal Corporations

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 10:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: राजस्थान में 7.60 लाख में मकान खरीदने का सुनहरा मौका, हाउसिंग बोर्ड 4 शहरों में आज लांच करेगा योजनाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.