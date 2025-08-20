Good News: राजस्थान में 7.60 लाख में मकान खरीदने का सुनहरा मौका, हाउसिंग बोर्ड 4 शहरों में आज लांच करेगा योजनाएं

जयपुर: सस्ते और आधुनिक मकान खरीदने का सपना देखने वालों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान आवासन मंडल आज राज्य के चार जिलों में नई आवासीय योजनाओं की शुरुआत करने जा रहा है। नैनवा (बूंदी), अटरू (बारां), बाड़ी (धौलपुर) और पनेरियों की मादड़ी (उदयपुर) में कुल पांच आवासीय योजनाएं लांच होंगी। इन योजनाओं में 467 स्वतंत्र आवास और फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा।
बूंदी जिले के नैनवा में घरोंदा, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी-ए वर्ग के मकान उपलब्ध होंगे। इनकी कीमत 7.60 लाख से लेकर 32.35 लाख रुपए तक रखी गई है। वहीं, उच्च आय वर्ग (एचआईजी) के लिए 51.10 लाख रुपए में आवास खरीदे जा सकेंगे। इस अवसर पर आवासन मंडल मुख्यालय में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा इन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे।
मंडल का कहना है कि इन आवासीय परियोजनाओं का उद्देश्य सभी आय वर्गों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती घर उपलब्ध कराना है। योजनाओं के अंतर्गत आधुनिक सुविधाओं से युक्त आवासीय परिसर तैयार किए जाएंगे।
इनमें हरित क्षेत्र, सामुदायिक भवन, पार्किंग स्थल और जल-संरक्षण के विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं। साथ ही आवासीय क्षेत्रों में स्वच्छता और पर्यावरण संतुलन पर भी ध्यान दिया जाएगा।
इन योजनाओं से प्रदेश के हजारों परिवारों को अपने खुद के घर का सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा। खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग इससे सीधे लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार और आवासन मंडल का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी जीवनशैली बेहतर हो सके।