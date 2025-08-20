Good News: राजस्थान में 7.60 लाख में मकान खरीदने का सुनहरा मौका, हाउसिंग बोर्ड 4 शहरों में आज लांच करेगा योजनाएं

जयपुर: सस्ते और आधुनिक मकान खरीदने का सपना देखने वालों के लिए राहत भरी खबर है। राजस्थान आवासन मंडल आज राज्य के चार जिलों में नई आवासीय योजनाओं की शुरुआत करने जा रहा है। नैनवा (बूंदी), अटरू (बारां), बाड़ी (धौलपुर) और पनेरियों की मादड़ी (उदयपुर) में कुल पांच आवासीय योजनाएं लांच होंगी। इन योजनाओं में 467 स्वतंत्र आवास और फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा।