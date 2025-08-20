जयपुर नगर निगमों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कौन से अफसरों को मिली नई जिम्मेदारियां, ये रही वजह

वहीं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी निगम में गहमागहमी रही है। कांग्रेस पार्षदों ने निगम के अधिकारी देवानंद शर्मा के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया था। ऐसे में मुख्यमंत्री की नाराजगी और अफसरों की जवाबदेही ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि शहर की व्यवस्थाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।