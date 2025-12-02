Jaipur: जनाना अस्पताल में ऑनलाइन प्रक्रिया, रिकॉर्ड रूम में चल रहा अवैध वसूली का खेल

शिकायतकर्ता हिंडौन निवासी प्रदीप कुमार ने शिकायत में बताया कि बीते 16 मार्च को जनाना अस्पताल में उसकी पत्नी ने दो बेटियों को जन्म दिया था। इसके बाद वह अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गया, जहां उसे लगातार चक्कर कटवाए गए। इसी दौरान उसकी मुलाकात वहां तैनात संविदाकर्मी संतोष पाराशर से हुई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, संविदाकर्मी ने 18 जुलाई को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के बदले एक हजार रुपए की मांग की। बाद में उसने 18 जुलाई को एक हजार रुपए और 21 जुलाई को 500 रुपए ऑनलाइन भुगतान भी कर दिए। लेकिन भुगतान होने के बाद भी उसे प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। शिकायत में कहा गया है कि संविदाकर्मी बार-बार टालमटोल करता रहा और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया।