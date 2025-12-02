Jaipur: जनाना अस्पताल में ऑनलाइन प्रक्रिया, रिकॉर्ड रूम में चल रहा अवैध वसूली का खेल

जनाना अस्पताल जयपुर, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल में उपचार को लेकर शिकायतें आए दिन सामने आती हैं वहीं अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद चिकित्सा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने अस्पताल के एक संविदाकर्मी पर रुपए लेकर भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाने का आरोप लगाया है।
शिकायतकर्ता हिंडौन निवासी प्रदीप कुमार ने शिकायत में बताया कि बीते 16 मार्च को जनाना अस्पताल में उसकी पत्नी ने दो बेटियों को जन्म दिया था। इसके बाद वह अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गया, जहां उसे लगातार चक्कर कटवाए गए। इसी दौरान उसकी मुलाकात वहां तैनात संविदाकर्मी संतोष पाराशर से हुई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, संविदाकर्मी ने 18 जुलाई को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के बदले एक हजार रुपए की मांग की। बाद में उसने 18 जुलाई को एक हजार रुपए और 21 जुलाई को 500 रुपए ऑनलाइन भुगतान भी कर दिए। लेकिन भुगतान होने के बाद भी उसे प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। शिकायत में कहा गया है कि संविदाकर्मी बार-बार टालमटोल करता रहा और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया।
प्रदीप कुमार का आरोप है कि जनाना अस्पताल में जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को इसी तरह परेशान किया जाता है और उनसे अवैध रूप से पैसा लिया जाता है। शिकायत पोर्टल पर मामला पहुंचते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। अब चिकित्सा विभाग ने इस पूरे प्रकरण पर अस्पताल प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है।
अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में जन्म- मृत्यु से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जाती है और आवेदक अस्पताल के ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका से या खुद भी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को अस्पताल में घूम रहे फर्जी लोग प्रमाण पत्र बनाने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। पिछले दिनों इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।
यदि इस तरह का मामला सामने आता है तो उसे गंभीरता से लेकर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. पवन अग्रवाल, कार्यवाहक अधीक्षक, जनाना अस्पताल
