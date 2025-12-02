Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: जनाना अस्पताल में ऑनलाइन प्रक्रिया, रिकॉर्ड रूम में चल रहा अवैध वसूली का खेल

जयपुर में चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 02, 2025

जनाना अस्पताल जयपुर, पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। चांदपोल स्थित जनाना अस्पताल में उपचार को लेकर शिकायतें आए दिन सामने आती हैं वहीं अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद चिकित्सा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने अस्पताल के एक संविदाकर्मी पर रुपए लेकर भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाने का आरोप लगाया है।

यह है पूरा प्रकरण

शिकायतकर्ता हिंडौन निवासी प्रदीप कुमार ने शिकायत में बताया कि बीते 16 मार्च को जनाना अस्पताल में उसकी पत्नी ने दो बेटियों को जन्म दिया था। इसके बाद वह अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने गया, जहां उसे लगातार चक्कर कटवाए गए। इसी दौरान उसकी मुलाकात वहां तैनात संविदाकर्मी संतोष पाराशर से हुई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, संविदाकर्मी ने 18 जुलाई को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के बदले एक हजार रुपए की मांग की। बाद में उसने 18 जुलाई को एक हजार रुपए और 21 जुलाई को 500 रुपए ऑनलाइन भुगतान भी कर दिए। लेकिन भुगतान होने के बाद भी उसे प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। शिकायत में कहा गया है कि संविदाकर्मी बार-बार टालमटोल करता रहा और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया।

मांगा स्पष्टीकरण

प्रदीप कुमार का आरोप है कि जनाना अस्पताल में जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को इसी तरह परेशान किया जाता है और उनसे अवैध रूप से पैसा लिया जाता है। शिकायत पोर्टल पर मामला पहुंचते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। अब चिकित्सा विभाग ने इस पूरे प्रकरण पर अस्पताल प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है।

ऑनलाइन बनते जन्म प्रमाण पत्र

अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल में जन्म- मृत्यु से संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन अपडेट की जाती है और आवेदक अस्पताल के ऑनलाइन रिकॉर्ड के आधार पर संबंधित क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका से या खुद भी प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को अस्पताल में घूम रहे फर्जी लोग प्रमाण पत्र बनाने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं। पिछले दिनों इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हुई है।

जिम्मेदार ये बोले

यदि इस तरह का मामला सामने आता है तो उसे गंभीरता से लेकर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
-डॉ. पवन अग्रवाल, कार्यवाहक अधीक्षक, जनाना अस्पताल

Updated on:

02 Dec 2025 08:20 am

Published on:

02 Dec 2025 08:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: जनाना अस्पताल में ऑनलाइन प्रक्रिया, रिकॉर्ड रूम में चल रहा अवैध वसूली का खेल

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan : प्रदेश में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू, इस वर्ष बीमा का बना नया आधार, जानें शर्तें

Rajasthan Chief Minister Mangala Pashu Bima Yojana start This year a insurance new basis know conditions
जयपुर

Jaipur Accident: जयपुर में डंपर के बाद अब SUV का कहर, कई वाहनों को रौंदा; दहशत में आए लोग

Jaipur-SUV-accident
जयपुर

Rajasthani Havelis : प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले सरकार का बड़ा कदम, बचाएगी 10 हजार हवेलियां

Pravasi Rajasthani Divas Bhajan Lal government has taken a Big step saving 10,000 Havelis mansions and make planning
जयपुर

राजस्थान के इन जिलों शीतलहर का अलर्ट, 10 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम, 5 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी

Rajasthan Weather
जयपुर

राजस्थान में किसानों के लिए आई अच्छी खबर, सरकार ने जारी किए ये निर्देश

Rajasthan farmers
जयपुर
