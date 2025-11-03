Rajasthan: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी इंद्रा देवी का SMS अस्पताल में निधन

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को आज एक गहरा आघात लगा है। उनकी पत्नी इंद्रा देवी का जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में निधन हो गया। मेडिकल आईसीयू में चिकित्सकों की निगरानी में चल रहे इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है।
बता दें, कुछ दिनों पहले देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी घर पर अचानक बेहोश हो गईं थी। परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर उन्हें तुरंत SMS अस्पताल की इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया। चिकित्सकीय बोर्ड ने उनकी जांच की, जिसमें अस्थमा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं सामने आईं।
इंद्रा देवी सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका थीं और लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। वासुदेव देवनानी 1948 में अजमेर में जन्मे और 1974 में इंद्रा देवी से विवाह बंधन में बंधे थे। दोनों के एक बेटा और दो बेटियां हैं। देवनानी की राजनीतिक यात्रा लंबी रही है। वे अजमेर उत्तर से विधायक हैं और 2023 से विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं।
