Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी इंद्रा देवी का SMS अस्पताल में निधन

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को आज एक गहरा आघात लगा है। उनकी पत्नी इंद्रा देवी का जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में निधन हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Nov 03, 2025

Vasudev Devnani Wife Passed Away

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को आज एक गहरा आघात लगा है। उनकी पत्नी इंद्रा देवी का जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में निधन हो गया। मेडिकल आईसीयू में चिकित्सकों की निगरानी में चल रहे इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है।

बता दें, कुछ दिनों पहले देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी घर पर अचानक बेहोश हो गईं थी। परिजनों ने आनन-फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर उन्हें तुरंत SMS अस्पताल की इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया गया। चिकित्सकीय बोर्ड ने उनकी जांच की, जिसमें अस्थमा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं सामने आईं।

इंद्रा देवी सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका थीं और लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। वासुदेव देवनानी 1948 में अजमेर में जन्मे और 1974 में इंद्रा देवी से विवाह बंधन में बंधे थे। दोनों के एक बेटा और दो बेटियां हैं। देवनानी की राजनीतिक यात्रा लंबी रही है। वे अजमेर उत्तर से विधायक हैं और 2023 से विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं।

ये भी पढ़ें

जयपुर के हरमाड़ा में भयावह सड़क हादसा: बेकाबू डंपर ने 13 लोगों को रौंदा, कई घायल; सामने आई हादसे की वजह
जयपुर
Road accident in Jaipur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 06:34 pm

Published on:

03 Nov 2025 06:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी इंद्रा देवी का SMS अस्पताल में निधन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर की सड़क पर काल बनकर दौड़ा डंपर, जो दिखा, उसको कुचला, सामने आया हादसे का खौफनाक VIDEO

जयपुर

Jaipur Accident: गुटखा खाने रुके दो हलवाई भाई, सामने से आए बेकाबू डंपर ने कुचला; मौके पर मौत

Two Halwai brothers
जयपुर

टैरो राशिफल 4 नवंबर 2025 : मेष के लिए हर्षोल्लास, वृषभ-मकर वाद-विवाद से बचें, जानें कुंभ-मीन का हाल

Tarot Card Reading
राशिफल

Free Coaching: खुशखबरी, अब राजस्थान के सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगी NEET-JEE की निःशुल्क क्लासेस

NEET UG 2025
जयपुर

Jaipur Accident: बेकाबू डंपर ने जो भी सामने आया उसे ​कुचल दिया, तस्वीरें देखकर दहल उठेगा दिल

Jaipur-dumper-accident-8
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.