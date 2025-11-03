Rajasthan: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी इंद्रा देवी का SMS अस्पताल में निधन

इंद्रा देवी सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षिका थीं और लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। वासुदेव देवनानी 1948 में अजमेर में जन्मे और 1974 में इंद्रा देवी से विवाह बंधन में बंधे थे। दोनों के एक बेटा और दो बेटियां हैं। देवनानी की राजनीतिक यात्रा लंबी रही है। वे अजमेर उत्तर से विधायक हैं और 2023 से विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं।