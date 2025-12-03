Jaipur: वंदे भारत ट्रेन की राह देखता जयपुर, मेंटनेंस यार्ड और रैक तैयार, लेकिन खत्म नहीं हो रहा इंतजार

जयपुर को वंदे भारत ट्रेन का इंतजार, पत्रिका फोटो
जयपुर। देश में सेमी-हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का नेटवर्क भले ही बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का जयपुर मंडल अब तक इससे वंचित है। अभी तक इस मंडल को एक भी वंदे भारत ट्रेन की रैक नहीं मिली है। नतीजतन, जयपुर से भोपाल, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, आगरा, लखनऊ समेत अन्य प्रमुख रूट पर वंदे भारत ट्रेन के दौड़ने का इंतजार बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं जयपुर जंक्शन पर वंदे भारत मेंटेनेंस यार्ड भी बन चुका है। इसके बावजूद भी यात्रियों को वंदे भारत ट्रेनों का इंतजार है। दरअसल, जयपुर जंक्शन से हर दिन 200 ट्रेनों की आवाजाही हो रही है, जिससे हर दिन करीब एक लाख लोग सफर करते हैं। इसके बावजूद जयपुर रेलवे स्टेशन या जयपुर मंडल को एक भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात नहीं है।
कोरोनाकाल में जयपुर-इंदौर रूट के लिए वंदे भारत की एक रैक जयपुर आई थी। लेकिन ऑपरेशनल व्यवस्था और प्राथमिकताओं के कारण रैक को दूसरे जोन में भेज दिया गया। इसके बाद से जयपुर को आज तक रैक नहीं मिली है।
नहीं है। वर्तमान में इस स्टेशन से तीन वंदे भारत गुजरती हैं उनमें दो अजमेर मंडल और एक जोधपुर मंडल की ट्रेन है। इतना ही नहीं, जयपुर से भोपाल, इंदौर, लखनऊ, आगरा जैसे रूट पर अन्य कोई प्रीमियम ट्रेन भी नहीं है।
ऐसे में अजमेर मंडल और जोधपुर मंडल से दो-दो तथा बीकानेर मंडल से एक वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन जयपुर मंडल की हिस्सेदारी शून्य ही रही। हालांकि जयपुर से अहमदाबाद के बीच केवल राजधानी ट्रेन और मुंबई के लिए दुरंतो ही दौड़ रही हैं। ऐसे में इन रूट पर वंदे भारत ट्रेन की डिमांड जारी है।
उदयपुर से जयपुर, जोधपुर से साबरमती, उदयपुर से आगरा, बीकानेर से दिल्ली के बीच संचालित हो रहीं वंदे भारत ट्रेनों में यात्रीभार 60 फीसदी तक ही देखा जा रहा है। त्योहार, पर्यटन और शादियों के सीजन में भी ऐसे ही हालात देखे जा रहे हैं। हालांकि अजमेर से चंडीगढ़ और जोधपुर से दिल्ली के बीच दौड़ रही वंदे भारत फुल चल रही है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव पहले भेजे जा चुके हैं। यदि रैक मिलती है तो तुरंत संचालन शुरू कर देंगे। उनके अनुसार जयपुर-इंदौर, जयपुर-अहमदाबाद और जयपुर-आगरा रूट को प्राथमिकता पर रखा गया है। इतना ही नहीं स्टेशन पर वंदे भारत का मेंटेनेंस डिपो भी तैयार हो चुका है। रेल मंत्री उसका उद्घाटन भी कर चुके हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग