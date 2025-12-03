Jaipur: वंदे भारत ट्रेन की राह देखता जयपुर, मेंटनेंस यार्ड और रैक तैयार, लेकिन खत्म नहीं हो रहा इंतजार

कोरोनाकाल में जयपुर-इंदौर रूट के लिए वंदे भारत की एक रैक जयपुर आई थी। लेकिन ऑपरेशनल व्यवस्था और प्राथमिकताओं के कारण रैक को दूसरे जोन में भेज दिया गया। इसके बाद से जयपुर को आज तक रैक नहीं मिली है।

नहीं है। वर्तमान में इस स्टेशन से तीन वंदे भारत गुजरती हैं उनमें दो अजमेर मंडल और एक जोधपुर मंडल की ट्रेन है। इतना ही नहीं, जयपुर से भोपाल, इंदौर, लखनऊ, आगरा जैसे रूट पर अन्य कोई ​प्रीमियम ट्रेन भी नहीं है।

ऐसे में अजमेर मंडल और जोधपुर मंडल से दो-दो तथा बीकानेर मंडल से एक वंदे भारत ट्रेन दौड़ रही है, लेकिन जयपुर मंडल की हिस्सेदारी शून्य ही रही। हालांकि जयपुर से अहमदाबाद के बीच केवल राजधानी ट्रेन और मुंबई के लिए दुरंतो ही दौड़ रही हैं। ऐसे में इन रूट पर वंदे भारत ट्रेन की डिमांड जारी है।