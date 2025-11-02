Good News: जयपुर बनेगा उत्तर भारत का पहला रोबोटिक इम्प्लांट हब, OSECON में तय हुआ भविष्य का रोडमैप

Jaipur Robotic Implant Surgery: जयपुर: गुलाबी नगर अब दंत चिकित्सा के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। शहर में आयोजित ओएसइकॉन-2025 के दूसरे दिन शनिवार को अंतरराष्ट्रीय पैनल ने इमीडिएट लोड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री और रोबोटिक इम्प्लांट सर्जरी को भविष्य की दिशा बताते हुए जयपुर को इस तकनीक का प्रमुख केंद्र घोषित किया।