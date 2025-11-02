राजस्थान में 64 लाख अनक्लेम्ड खातों में 1800 करोड़ जमा, 3.47 करोड़ लौटाए; RBI गवर्नर ने डिजिटल अरेस्ट से बचने की अपील की



आरबीआई की ओर से अनक्लेम्ड संपत्ति के निपटान के लिए उदयपुर में आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में 100 प्रतिशत लोग नेट बैंकिंग, मोबाइल एप अथवा यूपीआई के माध्यम से डिजिटल साक्षरता से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमें डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है।