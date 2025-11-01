Rajasthan: उदयपुर के बैंकों खातों में 101 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड डिपॉजिट को मिलेंगे वास्तविक वारिस, RBI के इस शिविर में मिलेगी मदद

उदयपुर में अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए मदद शिविर, फोटो एआइ
Unclaimed Deposits in Udaipur Banks: उदयपुर जिले के कई बैंकों में बीते कई सालों से 2 लाख 86 हजार से ज्यादा खातों में करीब 101 करोड़ रुपए लावारिस पड़े है। इस अनक्लेम्ड राशि को उनके वास्तविक वारिसों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर अब आरबीआइ की ओर से 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत आरबीआइ गर्वनर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में उदयपुर शहर के भुवाणा में आज विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में एसबीआइ समेत सभी बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन अधिकारी मौजूद हैं।
जागरूकता के अभाव में या कई बार दुर्घटनावश व्यक्ति अपने बैंक खाते या अन्य संपत्तियों का जीते-जी वारिस घोषित नहीं कर पाता है। ऐसे में उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों में अनक्लेम्ड रह जाती है और बैंकों में निष्क्रिय पड़ी रहती है। इस पैसे को सही वारिसों तक पहुंचाने के लिए आरबीआई की ओर से उदयपुर में आज विशेष शिविर लगाया जा रहा है। लीडिंग डिस्ट्रिक्ट मैनेजर संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि शिविर में अनक्लेम्ड जमा, अनक्लेम्ड बीमा दावे, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड शेयर और म्यूचुअल फंड आदि की जानकारी देने के साथ ही दावा प्रक्रिया के लिए शिविर में सहायता प्रदान की जाएगी।
संजय कुमार गुप्ता के अनुसार आरबीआइ के यूडीजीएएम अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल की सहायता से कोई भी नागरिक लावारिस जमा राशि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से भी पता कर सकता है कि किस बैंक में अनक्लेम्ड जमा है।
यूडीजीएएम पोर्टल पर एसबीआइ, यूको बैंक, पीएनबी समेत देशभर के सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। आवेदक की प्राथमिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बैंक अनक्लेम्ड दावों का निस्तारण करेंगे।
* सबसे पहले यूडीजीएएम की पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/register पर जाएं।
* यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर पंजीकरण करना होगा। यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो अपने विवरण का उपयोग करके लॉग इन करें।
* लॉग इन करने के बाद अनक्लेम्ड जमा खोज करने के लिए कुछ आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे जैसे, खाताधारक का नाम, खाताधारक का पैन नंबर, खाताधारक का आधार नंबर, वोटर आईडी या जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।
* इस पोर्टल की सहायता से 30 बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
* पता चलने पर आपका लावारिस डिपॉजिट किस बैंक में है पता चलने पर आप सीधे उस बैंक की वेबसाइट या शाखा से संपर्क करें। बैंक आपको लावारिस जमा पर दावा करने की प्रक्रिय के बारे में जानकारी देगा।
* दावा करते समय आवश्यक दस्तावेज (पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, और जमा का प्रमाण) प्रस्तुत करने होंगे।
जमा राशि वापस पाने के लिए दावा संबंधित बैंक के माध्यम से करना होगा।
