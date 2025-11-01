Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

Rajasthan: उदयपुर के बैंकों खातों में 101 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड डिपॉजिट को मिलेंगे वास्तविक वारिस, RBI के इस शिविर में मिलेगी मदद

उदयपुर के कई बैंकों में बीते कई सालों से 2 लाख 86 हजार से ज्यादा खातों में करीब 101 करोड़ रुपए लावारिस पड़े है। इस अनक्लेम्ड राशि को उनके वास्तविक वारिसों तक पहुंचाने के लिए अब आरबीआइ ने 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान शुरू किया गया है।

उदयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 01, 2025

उदयपुर में अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए मदद शिविर, फोटो एआइ

Unclaimed Deposits in Udaipur Banks: उदयपुर जिले के कई बैंकों में बीते कई सालों से 2 लाख 86 हजार से ज्यादा खातों में करीब 101 करोड़ रुपए लावारिस पड़े है। इस अनक्लेम्ड राशि को उनके वास्तविक वारिसों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर अब आरबीआइ की ओर से 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत आरबीआइ गर्वनर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में उदयपुर शहर के भुवाणा में आज विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में एसबीआइ समेत सभी बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन अधिकारी मौजूद हैं।

अनक्लेम्ड डिपॉजिट के ये कारण

जागरूकता के अभाव में या कई बार दुर्घटनावश व्यक्ति अपने बैंक खाते या अन्य संपत्तियों का जीते-जी वारिस घोषित नहीं कर पाता है। ऐसे में उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों में अनक्लेम्ड रह जाती है और बैंकों में निष्क्रिय पड़ी रहती है। इस पैसे को सही वारिसों तक पहुंचाने के लिए आरबीआई की ओर से उदयपुर में आज विशेष शिविर लगाया जा रहा है। लीडिंग डिस्ट्रिक्ट मैनेजर संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि शिविर में अनक्लेम्ड जमा, अनक्लेम्ड बीमा दावे, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड शेयर और म्यूचुअल फंड आदि की जानकारी देने के साथ ही दावा प्रक्रिया के लिए शिविर में सहायता प्रदान की जाएगी।

किस बैंक में अनक्लेम्ड जमा? ऐसे पता करें

संजय कुमार गुप्ता के अनुसार आरबीआइ के यूडीजीएएम अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल की सहायता से कोई भी नागरिक लावारिस जमा राशि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से भी पता कर सकता है कि किस बैंक में अनक्लेम्ड जमा है।

UDGAM Portal पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी

यूडीजीएएम पोर्टल पर एसबीआइ, यूको बैंक, पीएनबी समेत देशभर के सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। आवेदक की प्राथमिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बैंक अनक्लेम्ड दावों का निस्तारण करेंगे।

अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी के लिए ये स्टेप्स को फॉलो करें

* सबसे पहले यूडीजीएएम की पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट https://udgam.rbi.org.in/unclaimed-deposits/#/register पर जाएं।
* यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर पंजीकरण करना होगा। यदि आप पहले से पंजीकृत हैं, तो अपने विवरण का उपयोग करके लॉग इन करें।
* लॉग इन करने के बाद अनक्लेम्ड जमा खोज करने के लिए कुछ आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे जैसे, खाताधारक का नाम, खाताधारक का पैन नंबर, खाताधारक का आधार नंबर, वोटर आईडी या जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।
* इस पोर्टल की सहायता से 30 बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
* पता चलने पर आपका लावारिस डिपॉजिट किस बैंक में है पता चलने पर आप सीधे उस बैंक की वेबसाइट या शाखा से संपर्क करें। बैंक आपको लावारिस जमा पर दावा करने की प्रक्रिय के बारे में जानकारी देगा।
* दावा करते समय आवश्यक दस्तावेज (पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, और जमा का प्रमाण) प्रस्तुत करने होंगे।
जमा राशि वापस पाने के लिए दावा संबंधित बैंक के माध्यम से करना होगा।

Updated on:

01 Nov 2025 01:27 pm

Published on:

01 Nov 2025 01:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Rajasthan: उदयपुर के बैंकों खातों में 101 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड डिपॉजिट को मिलेंगे वास्तविक वारिस, RBI के इस शिविर में मिलेगी मदद

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

रेलवे की नई व्यवस्था: उदयपुर में एक ही काउंटर पर मिल रहे लोकल और रिजर्वेशन टिकट, जानें क्या है टाइमिंग

Udaipur New railway system Local and reservation train tickets available at single counter
उदयपुर

बड़ा मौका: उदयपुर में प्लॉट आवंटन प्रक्रिया शुरू, इन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ, 18 नवंबर को निकलेगी लॉटरी

Udaipur Plot Allotment
उदयपुर

हैरान करने वाला खुलासा: उदयपुर के बैंकों में 101 करोड़ लावारिस, अब रिजर्व बैंक ढूंढेगा असली मालिक

Udaipur News
उदयपुर

Good News : 1 नवंबर से उदयपुर से एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली-बेंगलुरु के लिए 2 नई उड़ानें, जानें किराया और टाइम

Good News Air India Express to operate two new Delhi-Bengaluru flights from Udaipur starting 1 November know fares and timings
उदयपुर

राजस्थान में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, खुद को हरियाणा पुलिस का जवान बताया, शिकायत पर भी पुलिस कुछ नहीं की

Udaipur Crime
उदयपुर
