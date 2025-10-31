हैरान करने वाला खुलासा: उदयपुर के बैंकों में 101 करोड़ लावारिस, अब रिजर्व बैंक ढूंढेगा असली मालिक



इस पैसे को सही वारिसों तक पहुंचाने के लिए आरबीआई ने आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में उदयपुर में शिविर लगाया जा रहा है। इसमें अनक्लेम्ड जमा, अनक्लेम्ड बीमा दावे, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड शेयर और म्यूचुअल फंड आदि की जानकारी देने के साथ ही दावा प्रक्रिया के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।