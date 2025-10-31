राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखी गंभीर बातें, बिल्डिंग खाली कर सर्च ऑपरेशन जारी



बताते चलें, जयपुर में धमकी भरे ईमेल का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले सितंबर में भांकरोटा के माय ओवन स्कूल, मानसरोवर के स्प्रिंगफील्ड और शिवदासपुरा स्थित एक निजी स्कूल को भी इसी तरह की धमकी दी गई थी। लेकिन सभी मामले झूठे निकले। अब हाईकोर्ट को मिली धमकी ने फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।