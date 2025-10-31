राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखी गंभीर बातें, बिल्डिंग खाली कर सर्च ऑपरेशन जारी

Rajasthan High Court receives bomb threat (Patrika Photo)
Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर बेंच) में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अदालत को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में आरोपी ने तमिलनाडु सरकार और नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों को लेकर नाराजगी जताई है।
बता दें कि मेल में लिखा गया है कि बिल्डिंग को तुरंत खाली कर दिया जाए, नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। धमकी की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गए।
कोर्ट परिसर में मौजूद जज, वकीलों और कर्मचारियों को तत्काल बाहर निकाल दिया गया। मौके पर डॉग स्क्वॉड, बम डिस्पोजल स्क्वॉड और सिविल डिफेंस की टीमें पहुंचीं और पूरी इमारत में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।
डीसीपी राजर्षि राज ने बताया, हाईकोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है और फिलहाल किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ता पूरे परिसर की गहन जांच कर रहा है। सुरक्षा के लिहाज से आसपास की जगहों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है।
पुलिस की साइबर टीम ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि धमकी किस आईपी एड्रेस से भेजी गई। कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। हालांकि, पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए इलाके को घेर लिया है।
बताते चलें, जयपुर में धमकी भरे ईमेल का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले सितंबर में भांकरोटा के माय ओवन स्कूल, मानसरोवर के स्प्रिंगफील्ड और शिवदासपुरा स्थित एक निजी स्कूल को भी इसी तरह की धमकी दी गई थी। लेकिन सभी मामले झूठे निकले। अब हाईकोर्ट को मिली धमकी ने फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
