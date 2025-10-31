Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखी गंभीर बातें, बिल्डिंग खाली कर सर्च ऑपरेशन जारी

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट को शुक्रवार सुबह ईमेल के जरिए मैसेज भेजकर बम से उड़ाने की धमकी मिली। मेल में तमिलनाडु सरकार और नाबालिगों से बलात्कार मामलों पर नाराजगी जताई गई है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 31, 2025

Rajasthan High Court receives bomb threat
Play video

Rajasthan High Court receives bomb threat (Patrika Photo)

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट (जयपुर बेंच) में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अदालत को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल में आरोपी ने तमिलनाडु सरकार और नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों को लेकर नाराजगी जताई है।


बता दें कि मेल में लिखा गया है कि बिल्डिंग को तुरंत खाली कर दिया जाए, नहीं तो गंभीर परिणाम होंगे। धमकी की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गए।


कोर्ट परिसर में मौजूद जज, वकीलों और कर्मचारियों को तत्काल बाहर निकाल दिया गया। मौके पर डॉग स्क्वॉड, बम डिस्पोजल स्क्वॉड और सिविल डिफेंस की टीमें पहुंचीं और पूरी इमारत में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।


हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया


डीसीपी राजर्षि राज ने बताया, हाईकोर्ट परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है और फिलहाल किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ता पूरे परिसर की गहन जांच कर रहा है। सुरक्षा के लिहाज से आसपास की जगहों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है।


साइबर टीम जांच में जुटी

पुलिस की साइबर टीम ईमेल भेजने वाले की तलाश में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि धमकी किस आईपी एड्रेस से भेजी गई। कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। हालांकि, पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करते हुए इलाके को घेर लिया है।


बताते चलें, जयपुर में धमकी भरे ईमेल का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले सितंबर में भांकरोटा के माय ओवन स्कूल, मानसरोवर के स्प्रिंगफील्ड और शिवदासपुरा स्थित एक निजी स्कूल को भी इसी तरह की धमकी दी गई थी। लेकिन सभी मामले झूठे निकले। अब हाईकोर्ट को मिली धमकी ने फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

बाड़मेर का इंटरनेशनल तस्कर गिरफ्तार: 8 साल तक पाकिस्तान से लाया हेरोइन, नशे की कमाई से रिश्तेदारों-परिजनों को दिलाए ट्रक
बाड़मेर
International smuggler

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 02:35 pm

Published on:

31 Oct 2025 02:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल में लिखी गंभीर बातें, बिल्डिंग खाली कर सर्च ऑपरेशन जारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राष्ट्रीय एकता दिवस: देश के दिल में एकता की लौ…लौहपुरुष के साए में विकसित हो रहा नया पर्यटन स्थल

जयपुर

एक भारत, श्रेष्ठ भारत: सरदार पटेल के सपने साकार करती पीढ़ी

ओपिनियन

टैरो राशिफल 1 नवंबर 2025 : 1 नवंबर को कुंभ में चंद्रमा, किन राशियों को मिल सकता है धन लाभ और नई शुरुआत का अवसर?

Tarot Card Reading 1 November 2025
राशिफल

राजस्थान के 9 विधायकों ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, रखी ये मांग, जानें क्या है मामला?

Rajasthan 9 MLAs wrote a letter to CM Bhajanlal made this demand know what is matter
जयपुर

राजस्थान में बेमौसम बारिश बनी आफत, खरीफ फसल 50 प्रतिशत तक खराब; इन जिलों में भारी नुकसान

Rajasthan-Heavy-rain-crops-damage
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.