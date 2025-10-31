Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

बाड़मेर का इंटरनेशनल तस्कर गिरफ्तार: 8 साल तक पाकिस्तान से लाया हेरोइन, नशे की कमाई से रिश्तेदारों-परिजनों को दिलाए ट्रक

एटीएस-एएनटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी करने वाले शातिर और मारवाड़-गुजरात में नशा सप्लाई करने वाले इनामी तस्कर को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन ‘विषयुग्म’ में पकड़े गए आरोपी पर 45 हजार रुपए का इनाम घोषित था।

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Oct 31, 2025

International smuggler

International smuggler from Barmer arrested (Patrika Photo)

बाड़मेर: एटीएस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमों ने दो कार्रवाई में पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी कर रहे एक शातिर और मारवाड़-गुजरात में नशे के सप्लायर की धरपकड़ की। गोपनीयता के लिहाज से इनमें शामिल अंतरराष्ट्रीय तस्कर की पहचान उजागर नहीं की गई।


पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक एमएन दिनेश के निर्देशन में ऑपरेशन विषयुग्म के तहत कार्रवाईयों में गिरफ्तार दोनों आरोपी कुल 45 हजार के इनामी हैं। आरोपियों को हेरोइन के प्रत्येक पैकेट को उधर से इधर करने में एक लाख रुपए कमीशन के मिलते थे।


आईजी विकास कुमार के अनुसार, शिकंजे में आया दूसरा आरोपी जोगाराम उर्फ जोगेंद्र पुत्र भगाराम जाट निवासी चला हाल बलदेव नगर बाड़मेर का है। 20 हजार रुपए का इनामी यह आरोपी 8 वर्षों से नशे की खेप मारवाड़ ला रहा था। तस्करी की कमाई से उसने परिजनों और रिश्तेदारों को रोजगार के लिए ट्रक भी दिलवाया।


बाड़मेर में पचपदरा रिफाइनरी शुरू होने के बाद जोगेंद्र ने तस्करी बढ़ाकर मजदूरों को नशा बेचने लगा। मध्यप्रदेश और फिर मेवाड़ से खेप लाना उसके साथियों को नागवार गुजरा तो शिकायत कर उन्होंने 2023 में कल्याणपुर थाना पुलिस ने उसकी डोडा पोस्त की गाड़ी पकड़वा दी। आरोपी फरार होकर गुजरात चला गया और अब हाथ आया।

