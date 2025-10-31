भीलवाड़ा में न्यू ईयर से बदलेगा सफाई सिस्टम, चमकेंगी गलियां और सड़कें, BOT सिस्टम से होगी मॉनिटरिंग



घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था की बीओटी सिस्टम के आधार पर होगी। इसके तहत प्रत्येक ऑटो टिपर का रूट चार्ट तय कर एक नेविगेशन सिस्टम उस पर लगाया जाएगा, जिसमें डिफाइन रूट पर ही ऑटो टिपर का संचालन किया जाएगा। यदि ऑटो टिपर अपने तय रूट से दूसरी तरफ जाता है तो नगर निगम मुख्यालय को इसकी सूचना मिल सकेगी। सहायक अभियंता पुष्पेन्द्र बैरागी योजना की मॉनिटरिंग करेंगे।