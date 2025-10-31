Patrika LogoSwitch to English

भीलवाड़ा में न्यू ईयर से बदलेगा सफाई सिस्टम, चमकेंगी गलियां और सड़कें, BOT सिस्टम से होगी मॉनिटरिंग

स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैकिंग में उछाल के साथ देश में 53वां और राजस्थान में तीसरा व संभाग में प्रथम स्थान अर्जित करने से भीलवाड़ा नगर निगम उत्साहित है। इसके लिए निगम भीलवाड़ा शहर में घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को आधुनिक रूप में तब्दील करने जा रहा है।

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Oct 31, 2025

Bhilwara News sanitation system to be implemented January 2026

जनवरी 2026 में लागू होगी नई सफाई व्यवस्था (फोटो-एआई)

भीलवाड़ा: भारत सरकार की आगामी स्वच्छता रैंकिग में टॉप टेन में शामिल होने के लिए नगर निगम ने एक जनवरी 2026 से नई सफाई व्यवस्था शहर में लागू करने की तैयारी कर ली है। इंदौर शहर की भांति शहर में सफाई व्यवस्था लागू करने के लिए निगम ने उत्तर प्रदेश की एक कंपनी के नाम वर्क ऑडर भी जारी कर दिया है।


यह कंपनी समूची परियोजना को साकार करने के लिए जल्द काम शुरू करेगी। इसके लिए निगम कंट्रोल रूम का भी निर्माण करेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की रैंकिंग में उछाल के साथ देश में 53वां और राजस्थान में तीसरा व संभाग में प्रथम स्थान अर्जित करने से भीलवाड़ा नगर निगम उत्साहित है।


इसके लिए निगम भीलवाड़ा शहर में घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को आधुनिक रूप में तब्दील करने जा रहा है। इसके लिए महापौर राकेश पाठक, आयुक्त हेमाराम चौधरी और स्वच्छता टीम ने मंथन के बाद निविदाएं मांगी।


विश्लेषण के बाद निगम ने देश की एक प्रतिष्ठित कंपनी से अनुबंध कर उसके नाम कार्यादेश जारी किया है। यह टीम दिसंबर 2025 तक नगर निगम क्षेत्र में अपना पूरा स्टेप जमा लेगी और इसके बाद जनवरी 2026 में काम करना शुरू कर देगी।


ऑटो टिपर की होगी निगरानी


घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था की बीओटी सिस्टम के आधार पर होगी। इसके तहत प्रत्येक ऑटो टिपर का रूट चार्ट तय कर एक नेविगेशन सिस्टम उस पर लगाया जाएगा, जिसमें डिफाइन रूट पर ही ऑटो टिपर का संचालन किया जाएगा। यदि ऑटो टिपर अपने तय रूट से दूसरी तरफ जाता है तो नगर निगम मुख्यालय को इसकी सूचना मिल सकेगी। सहायक अभियंता पुष्पेन्द्र बैरागी योजना की मॉनिटरिंग करेंगे।


योजना के तहत निगम शहर के वार्डों में रोजाना पहुंच रहे ऑटो टिपर की निगरानी करेगा। प्रत्येक घर को इसका लाभ मिले, इसके लिए प्रत्येक घर का सर्वे किया जाएगा और वहां एक क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इस क्यूआर कोड को ऑटो टिपर के साथ मौजूद एक कर्मी स्कैन कर अपने आने की हाजिरी दर्ज कराएगा।


नगर निगम क्षेत्र में नई सफाई व्यवस्था लागू कर रहे हैं। इसके तहत जल्द ऑटो टिपर पहुंचने से पूर्व घर के चिंहित व्यक्ति को 10 से 15 मिनट पहले एक एसएमएस मोबाइल पर भेजा जाएगा। इससे आम नागरिक ऑटो में आसानी से कचरा डाल पाएंगे।
-राकेश पाठक, महापौर, नगर निगम


राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, एक कंपनी से अनुबंध कर कार्यादेश जारी कर दिया है। यह कंपनी जल्द कार्य शुरू कर देगी। शहर साफ सुधरा एवं हरा भरा रहे, इसके लिए नगर निगम की तरफ से राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा रहा है।
-हेमाराम चौधरी, आयुक्त नगर निगम

31 Oct 2025 11:25 am

