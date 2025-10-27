Good News: भीलवाड़ा में फोर लेन का बनेगा एलिवेटेड रोड, रोजाना फर्राटे भरेंगी हजारों गाड़ियां, इन जगहों पर बनेंगे जंक्शन

Bhilwara Elevated Road (Photo-AI)
भीलवाड़ा: पांच लाख की आबादी और वाहनों के बढ़ते ग्राफ से जाम के हालात से जूझ रहे शहर को अब एलिवेटेड रोड परियोजना से राहत की उम्मीद है। नगर विकास न्यास स्यजना को अमलीजामा पहनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट को राज्य सरकार से स्वीकृति दिलवा चुकी है। जरूरत अब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को राज्य सरकार से मंजूरी दिलाने की है।
समूची परियोजना पर 303.48 करोड़ की निर्माण लागत प्रस्तावित है। शहर में लगातार वाहन और आबादी का ग्राफ बढ़ रहा है। इससे शहर के प्रमुख मार्गों की सड़कें सिकुड़ती जा रही हैं। ऐसे में आए दिन जाम के हालात बने रहते हैं। इससे आमजन के साथ ही सभी वर्ग के लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है।
राजस्थान पत्रिका ने शहर को चाहिए एक और ओवरब्रिज का मुद्दा उठाया तो सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न संगठनों ने भी जागरुकता दिखाई। इसका असर यह रहा कि शहर में रामधाम के निकट एक और ओवरब्रिज के निर्माण की राह खुली तो दूसरी तरफ एलिवेटेड रोड के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।
जिला प्रशासन और नगर विकास न्यास ने गत वर्ष रामधाम रोड से गायत्री आश्रम रोड तक एलिवेटड रोड के निर्माण की कार्य योजना तैयार की। लेकिन एक और नया ओवरब्रिज रामधाम पर बनने की मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से मिली तो एलिवेटड रोड की लंबाई कम कर रिलायंस माल से गायत्री आश्रम तक कर दी है।
यानी कि अब 2.95 किमी के बजाए 2.490 किलोमीटर एलिवेटड रोड का ही निर्माण कार्य होना है। गायत्री आश्रम से रामधाम तक एक एलिवेटेड रोड फोर लेन का होगा। इसके साथ ग्रेड-सेपरेटेड सुविधा भी रहेगी।
एलिवेटेड रोड पर चार जंक्शन बनाए जाएंगे। यह जंक्शन अजमेर चौराहा, सर्किट हाउस, गंगापुर चौराहा, वीर तेजा सर्किल (ट्रैफिक थाने के सामने) पर बनाए जाएंगे। गायत्री आश्रम और रिलायंस मॉल जंक्शन पर उतर और चढ़ सकेंगे। सेंटर प्वांइट सर्किट हाउस रहेगा। इंडियन रेलवे और रेलवे मापदंड के अनुसार, एलिवेटड रोड की ऊंचाई आठ मीटर रहेगी।
रोड के मध्य एलईडी लाइट, पेयजल लाइन भी गुजरेगी। राजस्थान फाइनेंसेज सर्विसेज डिलविरी लिमिटेड और केंद्र सरकार के उपक्रम की मदद भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की मदद ली जाएगी।
-गायत्री आश्रम से रामधाम 1673 वाहन
-गायत्री आश्रम से परशुराम सर्किल 6455 वाहन
-रामधाम से गायत्री आश्रम 17876 वाहन
-रामधाम से परशुराम सर्किल 10745 वाहन
-परशुराम सर्किल से गायत्री आश्रम 9945 वाहन
-परशुराम सर्किल से रामधाम 4298 वाहन
-66060 प्रतिदिन जंक्शन से वाहन गुजरेंगे
शहर में रेलवे पटरी के पार अभी गंगापुर चौराहा, यातायात पुलिस शाखा के सामने वीर तेजा सर्किल, अजमेर चौराहा पर शाम को छह बजे से रात आठ बजे व सुबह नौ बजे से 10 बजे तक वाहनों का दबाव कहीं अधिक रहता है। संभावना है कि वर्ष 2032 तक चारों जंक्शन पर रोजाना गुजरने वाले वाहनों की संख्या एक लाख को पार कर जाएगी। सभी जंक्शन के बीच सात आठ सौ मीटर की ही दूरी है।
डीपीआर की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को पत्र भेजा जा चुका है और अब इसका शीघ्र फॉलोअप कर निर्माण कार्य प्रारंभ करने के ठोस प्रयास किए जाएंगे। एलिवेटेड रोड भीलवाड़ा की यातायात व्यवस्था के लिए एक बड़ा समाधान सिद्ध होगा, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सड़क सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
-दामोदर अग्रवाल, सांसद, भीलवाड़ा
नगर विकास न्यास की तरफ से शहर में गायत्री आश्रम से लेकर रिलायंस मॉल तक एलिवेटड रोड का निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। एलिवेटड रोड के निर्माण कार्य को लेकर फिजिबिलिटी रिपोर्ट को स्वीकृति मंजूरी मिल चुकी है। अब डीपीआर बनाई जानी है। इसको लेकर राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांग रखा है।
-ललित गोयल, सचिव नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
