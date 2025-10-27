Good News: भीलवाड़ा में फोर लेन का बनेगा एलिवेटेड रोड, रोजाना फर्राटे भरेंगी हजारों गाड़ियां, इन जगहों पर बनेंगे जंक्शन



शहर में रेलवे पटरी के पार अभी गंगापुर चौराहा, यातायात पुलिस शाखा के सामने वीर तेजा सर्किल, अजमेर चौराहा पर शाम को छह बजे से रात आठ बजे व सुबह नौ बजे से 10 बजे तक वाहनों का दबाव कहीं अधिक रहता है। संभावना है कि वर्ष 2032 तक चारों जंक्शन पर रोजाना गुजरने वाले वाहनों की संख्या एक लाख को पार कर जाएगी। सभी जंक्शन के बीच सात आठ सौ मीटर की ही दूरी है।