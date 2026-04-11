Rajasthan JJM Scam : सुबोध अग्रवाल की फरारी बनी सस्पेंस थ्रिलर, अब हर ठिकाने की कुंडली खंगालेगी एसीबी

Rajasthan JJM Scam : राजस्थान में जल जीवन मिशन के करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोपी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) सुबोध अग्रवाल फरारी के दौरान दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में किराए पर रह रहे थे। एसीबी की टीम अब उन तमाम ठिकानों की तस्दीक करने जाएगी जहां वे छिपे थे। जांच में सामने आया कि 17 फरवरी 2026 की रात एसीबी की दबिश से बचने के लिए भागे सुबोध अग्रवाल पहले नोएडा में अपने एक रिश्तेदार के फ्लैट पर पहुंचे। एसीबी की टीम भी वहां पहुंची, लेकिन वे एक दिन पहले ही वहां से निकल चुके थे। इसके बाद वे फरीदाबाद में परिचित के फ्लैट और फिर वहां से 50 किमी दूर एक फार्म हाउस में ठहरे। एसीबी की टीम जब फार्म हाउस पहुंची, तो वहां से भी वे महज आधा घंटा पहले दिल्ली के लिए निकल गए और वहां किराए पर एक गेस्ट हाउस में शरण ली।