Jaipur: घर में घुसे लेपर्ड को डंडों से पीटने का वीडियो वायरल, वन विभाग को लेपर्ड की पिटाई की शिकायत का इंतजार

बीते दिनों टोंक रोड पर दुर्गापुरा स्थित पॉश कॉलोनी लाल बहादुर नगर में अचानक लेपर्ड के दिखाई देने से हड़कंप मच गया। कॉलोनी की सड़कों पर काफी देर तक घूमता रहा यह लेपर्ड गाड़ियों की लाइट देखते ही एक घर से दूसरे घर में छलांग लगाता रहा। लोग जाग गए और डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकले। बीते दिनों टोंक रोड की लाल बहादुर नगर कॉलोनी में भी लेपर्ड का मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। वन विभाग ने लेपर्ड के पगमार्क मिलने के बाद रेस्क्यू करने के लिए पिंजरे भी लगाए लेकिन सफलता नहीं मिली। कॉलोनी में पूर्व सांसद रामचरण बोहरा का आवास भी है।