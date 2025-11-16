Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: घर में घुसे लेपर्ड को डंडों से पीटने का वीडियो वायरल, वन विभाग को लेपर्ड की पिटाई की शिकायत का इंतजार

जयपुर के नाहरगढ़ इलाके में लेपर्ड के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। जिसमें कई लोग लेपर्ड को डंडे से पिटते नजर आ रहे हैं

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 16, 2025

Play video

लेपर्ड को पीटने का वीडियो वायरल,पत्रिका फोटो

Leopard movement in Jaipur: राजधानी जयपुर के नाहरगढ़ इलाके में लेपर्ड के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। जिसमें कई लोग लेपर्ड को डंडे से पिटते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद रेंजर रघुवेंद्र सिंह का कहना है कि कोई शिकायत या गंभीर सबूत नहीं मिले हैं। वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। लेपर्ड जंगल में लौट गया। वन विभाग के अधिकारियों की इस लापरवाही पर सवाल भी उठ रहे हैं।

लेपर्ड पर भीड़ ने बोला हमला

मिली जानकारी के अनुसार नाहरगढ़ वन्यजीव क्षेत्र के गुर्जर घाटी इलाके में शुक्रवार रात एक घर में घुसे लेपर्ड ने मवेशी का शिकार किया। इसकी भनक लगते ही भीड़ जुट गई। हल्ला सुनकर लेपर्ड कमरे में दुबक गया। कुछ देर बाद भीड़ ने उस पर हमला कर दबोच लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को जैसे-तैसे छुड़ाया। उसके बाद लेपर्ड जंगल लौट गया। इस मामले में जब डीएफओ विजयपाल सिंह से बात करनी चाही तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया।

टोंक रोड पर कॉलोनी में दहशत

बीते दिनों टोंक रोड पर दुर्गापुरा स्थित पॉश कॉलोनी लाल बहादुर नगर में अचानक लेपर्ड के दिखाई देने से हड़कंप मच गया। कॉलोनी की सड़कों पर काफी देर तक घूमता रहा यह लेपर्ड गाड़ियों की लाइट देखते ही एक घर से दूसरे घर में छलांग लगाता रहा। लोग जाग गए और डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकले। बीते दिनों टोंक रोड की लाल बहादुर नगर कॉलोनी में भी लेपर्ड का मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। वन विभाग ने लेपर्ड के पगमार्क मिलने के बाद रेस्क्यू करने के लिए पिंजरे भी लगाए लेकिन सफलता नहीं मिली। कॉलोनी में पूर्व सांसद रामचरण बोहरा का आवास भी है।

लगातार मूवमेंट

अगस्त से अब तक एमएनआइटी, एनबीसी फैक्टरी (गोपालपुरा) और आसपास की गोशाला में लेपर्ड की गतिविधि कई बार दर्ज की जा चुकी है। विभाग ने तीनों स्थानों पर पिंजरे लगा रखे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली है।

Published on:

16 Nov 2025 07:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: घर में घुसे लेपर्ड को डंडों से पीटने का वीडियो वायरल, वन विभाग को लेपर्ड की पिटाई की शिकायत का इंतजार

