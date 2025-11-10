Rajasthan: पर्यटकों के लिए खुशखबरी; नाहरगढ़ में लायन सफारी शुरू,जल्द टाइगर सफारी का भी मज़ा

दरअसल, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बीते 30 अक्टूबर को 16 पर्यटकों से भरी बस बाघ के सामने ट्रैक से उतरते समय कीचड़ में फंस गई थी। पर्यटक 30 मिनट तक बस में बैठे रहे और जब बाघ दूसरी ओर चला गया तब उन्हें दूसरे वाहन में बैठाकर सुरक्षित ले वापस लाया गया था। इस दौरान पर्यटकों की जान बाघ के डर से अटकी रही। पर्यटकों में 7 बच्चे भी शामिल थे। बता दें कि ऐसा ही मामला 16 अगस्त को रणथंभौर में में हुआ था जब कैंटर बंद हो गया और ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया था। इसके बाद डीएफओ ने आदेश जारी कर दोनों सफारियों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। अब ट्रैक की मरम्मत पूरी हो जाने के बाद यह रोक हटा ली गई है। रविवार से लायन सफारी पूर्व की तरह नियमित रूप से संचालित होने लगी है। बताया जा रहा है कि टाइगर सफारी भी जल्द ही पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी।