जयपुर

Jaipur: टाइगर व लॉयन सफारी अगले आदेश तक बंद, पर्यटकों की बस फंसने के बाद विभाग का ​बड़ा फैसला

Nahargarh Biological Park: नाहरगढ़ जैविक पार्क में पर्यटकों की बस फंसने का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने गुरुवार से आगामी आदेश तक टाइगर व लॉयन सफारी को बंद कर दिया है।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 31, 2025

Nahargarh-Biological-Park

कीचड़ में फंसी बस के पास बैठा बाघ। फोटो: पत्रिका

जयपुर। नाहरगढ़ जैविक पार्क में पर्यटकों की बस फंसने का मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने गुरुवार से आगामी आदेश तक टाइगर व लॉयन सफारी को बंद कर दिया है। दोनों जंगल सफारी में ट्रेक दुरूस्त होने के बाद ही सफारी फिर से शुरू हो पाएगी।

इस खबर को पत्रिका ने प्रमुखता से छापा था जिसके बाद डीएफओ ने आदेश जारी कर इस उद्यान में संचालित हो रही दोनों सफारी को आगामी आदेशों तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं।

पर्यटकों ने लगाया था ये आरोप

पर्यटक उज्ज्वल शर्मा इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जो वायरल हो गया था। हालांकि, वन विभाग के स्टाफ ने घटना के वक्त उनके द्वारा बनाए गए वीडियो को भी डिलीट करवा दिया गया था।

ये है पूरा मामला

दरअसल, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रविवार को 16 पर्यटकों से भरी बस बाघ के सामने ट्रैक से उतरते समय कीचड़ में फंस गई थी। पर्यटक 30 मिनट तक बस में बैठे रहे और जब बाघ दूसरी ओर चला गया तब उन्हें दूसरे वाहन में बैठाकर सुरक्षित ले वापस लाया गया था। इस दौरान पर्यटकों की जान बाघ के डर से अटकी रही। पर्यटकों में 7 बच्चे भी शामिल थे। बता दें कि ऐसा ही मामला 16 अगस्त को रणथंभौर में में हुआ था जब कैंटर बंद हो गया और ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया था।

31 Oct 2025 08:54 am

31 Oct 2025 08:53 am

