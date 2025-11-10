Rajasthan: मंदिर-स्कूल से 500 मीटर तक खनन और विस्फोट बैन, सीमेंट फैक्ट्री केस में NGT सख्त

- घर, मंदिर, कार्यालय व स्कूल के 500 मीटर के दायरे में खनन गतिविधियों के लिए विस्फोट नहीं हो

- खनन गतिविधियों के लिए विस्फोट दिन में ही हो, रात को नहीं हो

- खनन गतिविधियों से स्थानीय नागरिकों की बॉयलॉजिकल क्लॉक (दिनचर्या) प्रभावित नहीं हो

- खनन क्षेत्र में फ्लड लाइट और ध्वनि निर्धारित मानकों के भीतर ही रहे

- मुख्य सचिव प्रभावितों के पुनर्वास के संबंध में टीम बनाए

- स्थानीय नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए सीएसआर राशि का उपयोग हो

- खनन क्षेत्र के आसपास भूजल रिचार्ज की व्यवस्था हो, जिसमें केंद्रीय भूजल प्राधिकरण तकनीकी मदद दे

- ग्रामीणों को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध हों, जिस पर सीएसआर राशि खर्च हो