Rajasthan News: कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बढ़े अपराध, अब भाजपा सरकार दे रही है सफाई

गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो की रिपोर्ट में सामने आए 2023 के अपराध के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आंकड़ों के अनुसार गहलोत सरकार के समय जंगलराज था, जिसकी जिमेदारी लेकर गोविन्द सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें। साथ ही बेढम ने सफाई दी कि वर्तमान सरकार के समय अपराधों में कमी आई। बेढम ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेता गहलोत व डोटासरा जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि अब तो अपराध कम हुए हैं। 2023 की तुलना में जून 2024 में साइबर अपराध में 31 प्रतिशत व जून 2025 में 68 फीसदी कमी आई। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में रामभक्त राज कर रहे हैं, रावण नजर नहीं आ रहे। आरएसएस कार्यक्रम को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में अशांति के बारे में कहा कि आरएसएस तो समाजसेवी है, उत्पात करने वाले एनएसयूआइ वाले थे या गुंडे, पता नहीं?