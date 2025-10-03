Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan News: कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बढ़े अपराध, अब भाजपा सरकार दे रही है सफाई

एनसीआरबी कुछ साल पहले तक वर्ष समाप्त होने के कुछ माह बाद ही अपराध के आंकड़े जारी करता था, लेकिन कुछ वर्षों से रिपोर्ट जारी करने में दो वर्ष का समय लग रहा है। इससे रिपोर्ट में उजागर पुराने अपराध के आंकड़ें कई राज्यों की सरकारों के लिए गले की फांस बन गए हैं।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

image

मुकेश शर्मा

Oct 03, 2025

मंत्री बेढम बोले ‘जंगलराज की जिम्मेदारी लेकर कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें डोटासरा’

जयपुर.अपराध के आंकड़े जारी करने में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की देरी राजस्थान की भाजपा सरकार को भारी पड़ रही है। एनसीआरबी ने वर्ष 2023 के अपराधों की रिपोर्ट अक्टूबर 2025 में जारी की। राजस्थान में वर्ष 2023 में अपराध का आंकड़ा बहुत ज्यादा था, लेकिन उस समय की रिपोर्ट अब जारी होने से भाजपा सरकार को वर्तमान में अपराधों में कमी आने का हवाला देकर स्थिति स्पष्ट करनी पड़ रही है।

एनसीआरबी कुछ साल पहले तक वर्ष समाप्त होने के कुछ माह बाद ही अपराध के आंकड़े जारी करता था, लेकिन कुछ वर्षों से रिपोर्ट जारी करने में दो वर्ष का समय लग रहा है। इससे रिपोर्ट में उजागर पुराने अपराध के आंकड़ें कई राज्यों की सरकारों के लिए गले की फांस बन गए हैं। राजस्थान में नवबर 2023 में कांग्रेस सरकार थी और चुनाव बाद भाजपा की सरकार बन गई।

पुलिस मुख्यालय की सफाई

एनसीआरबी रिपोर्ट में जारी वर्ष 2023 के अपराध के आंकड़ों को लेकर राज्य सरकार ने पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट तलब की। बुधवार देर रात पुलिस मुख्यालय ने आंकड़े जारी कर स्पष्ट किया कि वर्ष 2024 व 2025 में अपराधों में 19.45 प्रतिशत की कमी आई।

कांग्रेस-भाजपा सरकार के समय दर्ज अपराध की तुलना

आपके द्वारा दिए गए डेटा के आधार पर कांग्रेस और भाजपा सरकार के समय दर्ज अपराधों की तुलना का सारणी इस प्रकार है:

अपराधवर्ष 2023 (कांग्रेस)वर्ष 2024 (भाजपा)भाजपा शासन में कमी (%)
हत्या176816079.11
हत्या का प्रयास299329152.61
डकैती14612415.07
लूट199618009.82
अपहरण10845106291.99
बलात्कार (बालिग)501648712.89
बलवा5104864.71
नकबजनी793973757.10
चोरी495564386911.48
अन्य1504711396757.74

‘जंगलराज की जिम्मेदारी लेकर कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें डोटासरा’

गृहराज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो की रिपोर्ट में सामने आए 2023 के अपराध के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आंकड़ों के अनुसार गहलोत सरकार के समय जंगलराज था, जिसकी जिमेदारी लेकर गोविन्द सिंह डोटासरा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दें। साथ ही बेढम ने सफाई दी कि वर्तमान सरकार के समय अपराधों में कमी आई। बेढम ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई प्रेसवार्ता में आरोप लगाया कि कांग्रेसी नेता गहलोत व डोटासरा जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि अब तो अपराध कम हुए हैं। 2023 की तुलना में जून 2024 में साइबर अपराध में 31 प्रतिशत व जून 2025 में 68 फीसदी कमी आई। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में रामभक्त राज कर रहे हैं, रावण नजर नहीं आ रहे। आरएसएस कार्यक्रम को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में अशांति के बारे में कहा कि आरएसएस तो समाजसेवी है, उत्पात करने वाले एनएसयूआइ वाले थे या गुंडे, पता नहीं?

इधर गृह राज्य मंत्री बेढम का दावा

आपके द्वारा गृह राज्य मंत्री बेढम के दावे के अनुसार 2023 और 2024 के बीच अपराधों में हुई कमी (प्रतिशत) की सारणी इस प्रकार है:

अपराधकमी (प्रतिशत)
हत्या13
हत्या का प्रयास2
डकैती20
बलवा76
बलात्कार7
महिला अत्याचार21
एससी-एसटी पर अत्याचार18
लूट17
संपत्ति संबंधी48

Updated on:

03 Oct 2025 01:35 pm

Published on:

03 Oct 2025 01:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan News: कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बढ़े अपराध, अब भाजपा सरकार दे रही है सफाई

