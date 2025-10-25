Rajasthan News: रात का पारा गिरा, जयपुर में 3 साल बाद सबसे सर्द रात, सीकर में बढ़ी ठिठुरन

राजस्थान में कार्तिक मास में अब सर्दी धीमी रफ्तार से बढ़ने लगी है। राजधानी जयपुर में पिछले तीन साल बाद अक्टूबर माह में ​बीती रात सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में बने कम वायुदाब क्षेत्र के असर से प्रदेश के द​क्षिण पश्चिमी जिलों में फिर से मौसम ने करवट ली है। बारां के छबड़ा में हल्की बारिश दर्ज की गई तो शेखावाटी अंचल में रात के तापमान में गिरावट से रात में ठिठुरन वाली सर्दी का असर महसूस होने लगा है। सीकर में आज 13.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा जो मैदानी इलाकों में सबसे कम रहा है।