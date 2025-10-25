Rajasthan News: पराली के धुएं से आबोहवा जहरीली, राजस्थान पराली जलाने में चौथे स्थान पर

stubble burning incident: दिवाली के बाद राजधानी दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर में हल्की राहत है। इस बार पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई तो सैटेलाइट मैप दर्शा रहे हैं कि पाकिस्तान के पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं तेजी से हो रही बढ़ोतरी से आगामी दिनों में उत्तर पश्चिमी राज्यों में आबोहवा जहरीली होने वाली है। पंजाब, यूपी के बाद अब राजस्थान में भी पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। बीते सवा महीने में राजस्थान में पराली जलाने की 335 घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। उधर मौसम विभाग ने अगले सप्ताह भी दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के राज्यों में अगले सप्ताह तक हवा बहुत खराब रहने की चेतावनी दी है।