Rajasthan News: राजस्व को झटका, चूना पत्थर की 500 खदान माइनर से मेजर में शामिल

लाइम स्टोन पहले से ही मेजर मिनरल की सूची में शामिल है, लेकिन भवन निर्माण सामग्री के लिए उपयोग में आने वाले चूना पत्थर को केंद्र सरकार ने माइनर श्रेणी में रखा था। अब चूंकि इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट, रसायन, स्मेल्टर, उर्वरक और चीनी उद्योगों में हो रहा है, इसलिए मेजर में स्थानांतरित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, लाइसेंसधारियों द्वारा खनिज को मेजर उद्योगों को बेचे जाने की शिकायतों के बाद केंद्र सरकार इन पट्टों को निरस्त कर पुनः नीलामी की तैयारी में थी, लेकिन राज्य सरकार ने मौजूदा पट्टाधारियों को राहत देते हुए आवंटन बरकरार रखने की सिफारिश की थी।