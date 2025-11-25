Rajasthan: पहली बार 425 रेलवे स्टेशनों पर हाईटेक सुरक्षा मिशन; कमांड सेंटर से अब हर प्लेटफॉर्म पर मिलेगी रियल-टाइम निगरानी

रेलवे स्टेशनों पर प्रमुख त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना रेलवे प्रशासन के लिए चुनौती बनने लगा है। भीड़ के कारण संभावित हादसों की रोकथाम में भी एआइ से लैस कैमरों की मदद रेल प्रशासन को बड़ी राहत दे सकती है। जयपुर जंक्शन पर इस बार रेलवे प्रशासन ने त्योहार पर क्राउड कंट्रोल के लिए कई कदम उठाए, वहीं आगामी त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना और ट्रेनों के निर्बाध संचालन में भी एआइयुक्त कैमरों की भूमिका अहम साबित होने वाली है।