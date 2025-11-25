Rajasthan: पहली बार 425 रेलवे स्टेशनों पर हाईटेक सुरक्षा मिशन; कमांड सेंटर से अब हर प्लेटफॉर्म पर मिलेगी रियल-टाइम निगरानी

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्री सुरक्षा को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जोन के सभी स्टेशनों की निगरानी पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) युक्त हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से होगी। इसके लिए प्रमुख 28 बड़े रेलवे स्टेशनों के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) थानों में कमांड सेंटर बनाए जाएंगे। इनमें 1269 कैमरे और 143 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। ऐसा पहली बार हो रहा है।
दरअसल, रेल और स्टेशनों में बढ़ रहे यात्रीभार को देखते हुए सुरक्षा चुनौती बन रही है। जोन के ए-बी श्रेणी के 33 और डी-ई श्रेणी के 392 स्टेशनों की सुरक्षा के लिए कुल 425 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी यहां से हो सकेगी। खास बात यह है कि ये आपस में कनेक्ट रहेंगे, जिससे एक प्लेटफॉर्म पर होने वाली गतिविधियों की मॉनिटरिंग दूसरे स्टेशन से भी की जा सकेगी। इस सिस्टम को लगाने का काम शुरू हो गया है।
●अजमेर मंडल : मारवाड़ जंक्शन, भीलवाड़ा, फालना, आबू रोड, ब्यावर, उदयपुर।
●बीकानेर मंडल : लालगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, हिसार, भिवाड़ी, सिरसा।
●जयपुर मंडल : रेवाड़ी, अलवर, बांदीकुई, जयपुर, गांधीनगर, फुलेरा, दौसा, सीकर, किशनगढ़।
●जोधपुर मंडल : जैसलमेर, नागौर, पाली, मारवाड़, बाड़मेर, जोधपुर, मेड़ता रोड और मकराना स्टेशन पर कमांड सेंटर बनाए जाएंगे।
हाल ही में जोन की सुरक्षा को लेकर आयोजित बैठक में महाप्रबंधक अमिताभ ने इस सिस्टम को लगाने की बात कही थी। उन्होंने सभी मंडलों को स्थान उपलब्ध कराकर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयर-कंडीशनर कंट्रोल रूम, इक्विपमेंट रूम, एलईडी स्क्रीन इंस्टॉलेशन, सर्वर सेटअप और नेटवर्क इंटीग्रेशन को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए थे।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा सिस्टम निर्भया फंड के तहत रेलटेल की ओर से विकसित किया गया है। व्यवस्था लागू होने के बाद संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी। खासकर भीड़ प्रबंधन, किसी भी आपात स्थिति, झगड़े, चोरी, पटरियों पर अवैध प्रवेश, संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि आदि पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी।
रेलवे स्टेशनों पर प्रमुख त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना रेलवे प्रशासन के लिए चुनौती बनने लगा है। भीड़ के कारण संभावित हादसों की रोकथाम में भी एआइ से लैस कैमरों की मदद रेल प्रशासन को बड़ी राहत दे सकती है। जयपुर जंक्शन पर इस बार रेलवे प्रशासन ने त्योहार पर क्राउड कंट्रोल के लिए कई कदम उठाए, वहीं आगामी त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना और ट्रेनों के निर्बाध संचालन में भी एआइयुक्त कैमरों की भूमिका अहम साबित होने वाली है।
