Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: पहली बार 425 रेलवे स्टेशनों पर हाईटेक सुरक्षा मिशन; कमांड सेंटर से अब हर प्लेटफॉर्म पर मिलेगी रियल-टाइम निगरानी

उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में यात्री सुरक्षा को देखते हुए जोन के सभी स्टेशनों की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) युक्त हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से होगी। इसके लिए प्रमुख 28 बड़े रेलवे स्टेशनों के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) थानों में कमांड सेंटर बनाए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

image

देवेंद्र सिंह राठौड़

Nov 25, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ

जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्री सुरक्षा को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जोन के सभी स्टेशनों की निगरानी पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) युक्त हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से होगी। इसके लिए प्रमुख 28 बड़े रेलवे स्टेशनों के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) थानों में कमांड सेंटर बनाए जाएंगे। इनमें 1269 कैमरे और 143 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। ऐसा पहली बार हो रहा है।

दरअसल, रेल और स्टेशनों में बढ़ रहे यात्रीभार को देखते हुए सुरक्षा चुनौती बन रही है। जोन के ए-बी श्रेणी के 33 और डी-ई श्रेणी के 392 स्टेशनों की सुरक्षा के लिए कुल 425 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी यहां से हो सकेगी। खास बात यह है कि ये आपस में कनेक्ट रहेंगे, जिससे एक प्लेटफॉर्म पर होने वाली गतिविधियों की मॉनिटरिंग दूसरे स्टेशन से भी की जा सकेगी। इस सिस्टम को लगाने का काम शुरू हो गया है।

इन आरपीएफ थानों में बनेंगे कमांड सेंटर

●अजमेर मंडल : मारवाड़ जंक्शन, भीलवाड़ा, फालना, आबू रोड, ब्यावर, उदयपुर।

●बीकानेर मंडल : लालगढ़, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, हिसार, भिवाड़ी, सिरसा।

●जयपुर मंडल : रेवाड़ी, अलवर, बांदीकुई, जयपुर, गांधीनगर, फुलेरा, दौसा, सीकर, किशनगढ़।

●जोधपुर मंडल : जैसलमेर, नागौर, पाली, मारवाड़, बाड़मेर, जोधपुर, मेड़ता रोड और मकराना स्टेशन पर कमांड सेंटर बनाए जाएंगे।

महाप्रबंधक ने दिए थे निर्देश

हाल ही में जोन की सुरक्षा को लेकर आयोजित बैठक में महाप्रबंधक अमिताभ ने इस सिस्टम को लगाने की बात कही थी। उन्होंने सभी मंडलों को स्थान उपलब्ध कराकर आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एयर-कंडीशनर कंट्रोल रूम, इक्विपमेंट रूम, एलईडी स्क्रीन इंस्टॉलेशन, सर्वर सेटअप और नेटवर्क इंटीग्रेशन को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए थे।

सुरक्षा हाईटेक,त्वरित ​कार्रवाई संभव

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा सिस्टम निर्भया फंड के तहत रेलटेल की ओर से विकसित किया गया है। व्यवस्था लागू होने के बाद संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी। खासकर भीड़ प्रबंधन, किसी भी आपात स्थिति, झगड़े, चोरी, पटरियों पर अवैध प्रवेश, संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि आदि पर त्वरित कार्रवाई संभव होगी।

क्राउड कंट्रोल में भी मदद

रेलवे स्टेशनों पर प्रमुख त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना रेलवे प्रशासन के लिए चुनौती बनने लगा है। भीड़ के कारण संभावित हादसों की रोकथाम में भी एआइ से लैस कैमरों की मदद रेल प्रशासन को बड़ी राहत दे सकती है। जयपुर जंक्शन पर इस बार रेलवे प्रशासन ने त्योहार पर क्राउड कंट्रोल के लिए कई कदम उठाए, वहीं आगामी त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करना और ट्रेनों के निर्बाध संचालन में भी एआइयुक्त कैमरों की भूमिका अहम साबित होने वाली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 07:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: पहली बार 425 रेलवे स्टेशनों पर हाईटेक सुरक्षा मिशन; कमांड सेंटर से अब हर प्लेटफॉर्म पर मिलेगी रियल-टाइम निगरानी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान से धर्मेंद्र की खास यादें: हेमा से शादी के बाद जयपुर में दी थी पार्टी, राजस्थानी फिल्म में भी किया काम

Dharmendra-Raj
जयपुर

2026 Holiday: 21 ऐच्छिक अवकाश समेत अगले साल में मिलेगी कुल 139 दिन की छुट्टियां, राजस्थान हाईकोर्ट का कैलेंडर जारी

जयपुर

Railway News : रेलवे का खातीपुरा स्टेशन जयपुर को तोहफा, इस बड़ी ट्रेन का होगा ठहराव, जोधपुर-साबरमती 27-28 को रहेगी रद्द

Railway Gift Khatipura Station Jaipur Prayagraj Lalgarh train New stoppage Jodhpur-Sabarmati cancelled on 27-28 November
जयपुर

IMD Alert: राजस्थान में मौसम फिर मारेगा पलटी, 27-28 नवंबर को बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

IMD rain Alert
जयपुर

अस्थमा और संविधान पर किया जागरूक, महिलाओं के स्वास्थ्य पर सांगानेर में हुई परिचर्चा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.