Rajasthan: ओपन स्कूल में 14,122 छात्रों को बड़ा झटका: परमिशन लेटर लेने पहुंचे तो पता चला आवेदन निरस्त

Rajasthan Open School Rejection: राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में इस बार बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के आवेदन फार्म निरस्त होने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि विद्यार्थियों को इसकी जानकारी तब मिली, जब वे परीक्षा के लिए परमिशन लेटर लेने पहुंचे। आंकड़ों के अनुसार 10वीं के 8,313 और 12वीं के 5,809 सहित कुल 14,122 आवेदन फार्म रिजेक्ट किए गए हैं। ये आवेदन जन्मतिथि, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड में नाम के मिसमैच जैसी त्रुटियों के कारण खारिज किए गए।