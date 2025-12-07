Patrika PropEX 2025: पसंद के हिसाब से चुन रहे अपने सपनों का घर, लग्जरी प्रोजेक्ट्स में भी दिखाई रुचि

एक्सपो में पहले दिन पहुंचे आगंतुकों का कहना था कि सभी विकल्पों को एक साथ देखना और तुलना करना आसान हो गया है, जिससे निर्णय लेने में सुविधा मिल रही है। एक्सपो में आने वाले ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से निर्णय लेते हुए नजर आए। रविवार को एक्सपो का आखिरी दिन है। सुबह 11 से रात 8 बजे तक आप भी आकर सपनों का घर और निवेश के विकल्प तलाश सकते हैं। पूरे पश्चिमी कॉरिडोर की प्रीमियम और अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाएं प्रदर्शित की जा रही है। ईवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जाएगा। अधिक जानकारी और पंजीयन के लिए 9610447943 पर संपर्क किया जा सकता है।