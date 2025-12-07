7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika Logo

जयपुर

Patrika PropEX 2025: पसंद के हिसाब से चुन रहे अपने सपनों का घर, लग्जरी प्रोजेक्ट्स में भी दिखाई रुचि

राजस्थान पत्रिका के रियल एस्टेट सेक्टर के प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स का शनिवार को वैशाली नगर, गांधी पथ स्थित ग्रांड उत्सव गार्डन में उद्घाटन हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की। रविवार को एक्सपो का आखिरी दिन है।

2 min read
जयपुर

जयपुर

image

Dec 07, 2025

Dec 07, 2025

प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स का ग्रांड उत्सव का उद्घाटन, पत्रिका फोटो

जयपुर। राजस्थान पत्रिका के रियल एस्टेट सेक्टर के प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स का शनिवार को वैशाली नगर, गांधी पथ स्थित ग्रांड उत्सव गार्डन में उद्घाटन हुआ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन से लोगों को एक ही छत के नीचे कई विकल्प मिल जाते हैं और तुलना भी आसानी से कर पाते हैं। पहले ही दिन सुबह से खरीदारों और निवेशकों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी ली और बुकिंग के विकल्प पर चर्चा की।

दिखाई दिया उत्साह

एक्सपो में पहले दिन पहुंचे आगंतुकों का कहना था कि सभी विकल्पों को एक साथ देखना और तुलना करना आसान हो गया है, जिससे निर्णय लेने में सुविधा मिल रही है। एक्सपो में आने वाले ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से निर्णय लेते हुए नजर आए। रविवार को एक्सपो का आखिरी दिन है। सुबह 11 से रात 8 बजे तक आप भी आकर सपनों का घर और निवेश के विकल्प तलाश सकते हैं। पूरे पश्चिमी कॉरिडोर की प्रीमियम और अफोर्डेबल हाउसिंग परियोजनाएं प्रदर्शित की जा रही है। ईवेंट मैनेजमेंट आइएफएफपीएल की ओर से किया जाएगा। अधिक जानकारी और पंजीयन के लिए 9610447943 पर संपर्क किया जा सकता है।

इन लोकेशन्स के प्रोजेक्ट की मिल रही जानकारी

  • अजमेर रोड
  • वैशाली नगर
  • झोटवाड़ा-कालवाड़ रोड
  • सिरसी रोड
  • गांधी पथ-पश्चिम
  • गांधी पथ और

ये सुविधाएं भी खास

  • एक ही छत के नीचे सब सुविधाएं
  • प्रमुख बिल्डर्स और डवलपर्स से सीधे बातचीत करने का अवसर
  • होम लोन और बैंक फाइनेंस की सुविधा
  • एक्सपो स्पेशल डिस्काउंट और लॉन्च ऑफर

लग्जरी प्रोजेक्ट्स में दिखाई रुचि

ग्राहक अब उच्च श्रेणी और शानदार लग्जरी प्रोजेक्ट्स में निवेश करने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं। अत्याधुनिक सुविधाएं, प्रीमियम लोकेशन और उत्कृष्ट गुणवत्ता अब खरीदारों की प्राथमिकता बन गई है।
-विवेक चतुर्वेदी, डायरेक्टर, विराट ग्रुप

एक्सपो एक अच्छा माध्यम है, जहां ग्राहकों को जरूरत के हिसाब से अच्छे ऑप्शन्स मिल जाते हैं। शानदार लोकेशन और अच्छी कनेक्टिविटी होने से इस क्षेत्र में काफी रुझान है।
-उज्जवल पूनिया, मैनेजिंग डायरेक्टर, आधार प्राइम रियल होम्स

इसलिए खरीदें वैशाली नगर और आसपास के क्षेत्र में घर

● लोकेशन सबसे मजबूत : वैशाली नगर और अजमेर रोड को जयपुर का भविष्य का केंद्र माना जा रहा है। हीरापुरा बस स्टैंड, मेट्रो से लेकर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से बेहतरीन कनेक्टिविटी है।

 रियल एस्टेट में सबसे बेहतर रिटर्न : गांधी पथ-पश्चिम, कालवाड़ रोड और सिरसी रोड पर पिछले 5 साल में संपत्ति के दामों में बड़ा उछाल आया है। अगले 3 से 5 वर्ष में कीमतें और तेजी से बढ़ने का अनुमान है।

● बेहतर जीवनशैली : शॉपिंग मॉल, मूवी थियेटर और फूड कोर्ट तक आसान पहुंच है। हरियाली और शांत वातावरण भी लोगों को लुभाता है। परिवारों के रहने के लिए सुरक्षित और विकसित क्षेत्र है।

