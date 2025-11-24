Rajasthan: 15 साल की बेटी के सामने पिता की छूटी सांसें; पिता की मौत का वो दर्दनाक पल, सामने आए पहाड़ी यात्रा के जोखिम

कई लोग असहजता को ‘थकान’ समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है। चिंताजनक तथ्य यह है कि ऐसे यात्रियों में करीब 50 प्रतिशत लोग अपने बीपी, शुगर और फिटनेस स्तर से अनजान होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में हाइट पर ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वसन संबंधी तकलीफें बढ़ने का खतरा भी हर समय मंडराता रहता है।