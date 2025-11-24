Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: 15 साल की बेटी के सामने पिता की छूटी सांसें; पिता की मौत का वो दर्दनाक पल, सामने आए पहाड़ी यात्रा के जोखिम

जैन तीर्थ सम्मेद शिखर पर 16 नवंबर को अजमेर के श्रद्धालु आशीष सालगिया (50) की उनकी 15 वर्षीय बेटे के सामने ही हृदयाघात से हुई मौत ने पर्वतीय धामिक यात्रा के जोखिम की चिंता बढ़ा दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

image

विकास जैन

Nov 24, 2025

अमरनाथ यात्रा में चढ़ाई के दौरान श्रद्धालु, पत्रिका फोटो

जयपुर। धार्मिक व पर्वतीय यात्राओं के दौरान सडन कार्डियक अरेस्ट व हार्ट अटैक से होने वाली मौतें चिंता बढ़ा रही हैं। हाल ही में जैन तीर्थ सम्मेद शिखर पर ऐसा ही मामला सामने आया, जहां 16 नवंबर को अजमेर के श्रद्धालु आशीष सालगिया (50) की उनकी 15 वर्षीय बेटे के सामने ही हृदयाघात से मौत हो गई।

दरअसल यह घटना बताती है कि कठिन यात्राओं से पहले हेल्थ चेकअप कितना जरूरी है। लंबी चढ़ाई, ठंडा मौसम, ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन, लगातार पैदल चलना और अनियमित भोजन शरीर पर भारी दबाव डालते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ठंडे वातावरण में अचानक जाना हार्ट अटैक का बड़ा कारण बन सकता है।

अलर्ट: असहजता को ‘थकान’ समझकर नजरअंदाज करना खतरनाक

कई लोग असहजता को ‘थकान’ समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है। चिंताजनक तथ्य यह है कि ऐसे यात्रियों में करीब 50 प्रतिशत लोग अपने बीपी, शुगर और फिटनेस स्तर से अनजान होते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में हाइट पर ऑक्सीजन की कमी के कारण श्वसन संबंधी तकलीफें बढ़ने का खतरा भी हर समय मंडराता रहता है।

हर साल यात्रा के दौरान 1000 मौत

विभिन्न स्रोतों के मुताबिक देश में धार्मिक एवं अन्य यात्राओं के दौरान या उसके बाद हर साल 1000 से ज्यादा लोग हृदय व श्वास संबंधी कारणों से दम तोड़ते हैं। सम्मेद शिखर, अमरनाथ, केदारनाथ और वैष्णो देवी की यात्राएं सबसे कठिन मानी जाती हैं। राजस्थान में भी पर्वतीय यात्राओं में श्रद्धालुओं की मौत के मामले सामने आए हैं।

बड़े सवाल…

क्या सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर 24 घंटे कार्डियक केयर उपलब्ध है?
क्या बेसिक हेल्थ चेकअप को अनिवार्य किया जाना चाहिए?
क्या प्रशिक्षित स्टाफ व लाइफ सपोर्ट मौजूद है?
क्या इमरजेंसी कार्डियक सुविधा उपलब्ध है?

ये 10 सावधानियां बचा सकती हैं जीवन

यात्रा से 7 दिन पहले हेल्थ चेकअप
45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए अनिवार्य हृदय परीक्षण
बीपी-शुगर की दवाएं साथ रखें
खाली पेट चढ़ाई न करें, भरपूर पानी पीएं
धीरे-धीरे चलें, असहज हों तो रुक जाएं
पर्याप्त नींद लें

लक्षणों को नजरअंदाज न करें

यात्रा से पहले ईसीजी, 2डी ईको, बीपी-शुगर मॉनिटरिंग, लिपिड प्रोफाइल, डॉक्टर की फिटनेस सलाह और पुरानी दवाओं की सूची साथ रखना जरूरी है। यात्रा के दौरान सीने में भारीपन, दर्द, पसीना, चक्कर, सांस फूलना, बेचैनी या कंधे-बांह में दर्द को ‘थकान’ न समझें। यह साइलेंट हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। डॉ. जी.एल. शर्मा,हृदय रोग विशेषज्ञ, जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 10:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: 15 साल की बेटी के सामने पिता की छूटी सांसें; पिता की मौत का वो दर्दनाक पल, सामने आए पहाड़ी यात्रा के जोखिम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika National Book Fair: ‘ज्ञान बिना मुक्ति नहीं और बुद्धि बिना ज्ञान पूर्ण नहीं’, बुक ‘कृष्ण तत्व की वैज्ञानिकता’ पर हुई चर्चा

Patrika National Book Fair
जयपुर

Patrika National Book Fair : ‘तड़का फन प्लग्ड’ में हुई खूब मस्ती, पंजाबी, हिंदी व राजस्थानी गानों से माहौल हुआ संगीतमय

Patrika National Book Fair Jaipur Tadka Fun Plugged lot of fun Punjabi Hindi and Rajasthani songs filled atmosphere with music
जयपुर

Khelo India University Games 2025: राजस्थान में आज से आगाज, 7 शहरों में होगा खेलों का महाकुंभ

Khelo India University Games 2025
जयपुर

Jaipur Accident: किसकी जिम्मेदारी? नाबालिगों की मौत ने खड़े कर दिए ये तीन बड़े सवाल

जयपुर

Rajasthan Pollution : राजस्थान में बढ़ा प्रदूषण, 12 शहरों का एक्यूआइ 200 पार पहुंचा, जानें इनके नाम

Rajasthan Pollution rises 12 cities AQI crosses 200 know their names
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.