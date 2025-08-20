Rajasthan: पुलिस पर लाखों की बीयर लूटकर ट्रक पलटवाने का आरोप, भाजपा नेता की कम्पनी से लोड हुआ था माल

जयपुर/जोधपुर। शेरगढ़ थानान्तर्गत चाबा गांव के पास ट्रक पलटने के मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि, बदमाशों की मिलीभगत से बीयर के 13 सौ कार्टन लूटे गए और फिर ट्रक को पलटवाया गया। बाद में पुलिस ने ट्रक संचालक को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जैसलमेर निवासी हैदर खां ने बताया कि 18 जून को आबकारी विभाग से बहरोड़ से बाड़मेर के लिए भाजपा नेता की ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मार्फत बीयर के 14 सौ कार्टन ट्रक में भरे गए। पचपदरा पहुंचने पर चालक मनोहरसिंह को सेतरावा के एक बदमाश ने फोन कर ट्रक शेरगढ़ लाने की धमकी दी। बदमाशों ने 13 सौ कार्टन अन्य वाहन में भरवा लिए और 100 कार्टन के साथ ट्रक रवाना किया।
चालक व खलासी ने चाबा गांव के पास पुल से ट्रक भिड़ाकर पलटा दिया और फरार हो गए। पुलिस ने हैदर खां को गिरफ्तार किया था। जमानत मिलने पर उसने एसीबी डीजी व एसपी ग्रामीण को परिवाद दिया। जोधपुर ग्रामीण एसपी नारायण टोगस ने बताया कि, एफआइआर दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, शराब बरामद भी हुई है। जांच एएसपी (सिकाऊ) को सौंपी गई है।
ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मैनेजर अनिल ने बताया कि, ट्रक में जीपीएस लगा था। पचपदरा तक सही रूट पर रहा, फिर जीपीएस तोड़कर रूट बदल दिया। बाद में ट्रक क्षतिग्रस्त हालत में मिला।