Rajasthan: पुलिस पर लाखों की बीयर लूटकर ट्रक पलटवाने का आरोप, भाजपा नेता की कम्पनी से लोड हुआ था माल

जैसलमेर निवासी हैदर खां ने बताया कि 18 जून को आबकारी विभाग से बहरोड़ से बाड़मेर के लिए भाजपा नेता की ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मार्फत बीयर के 14 सौ कार्टन ट्रक में भरे गए। पचपदरा पहुंचने पर चालक मनोहरसिंह को सेतरावा के एक बदमाश ने फोन कर ट्रक शेरगढ़ लाने की धमकी दी। बदमाशों ने 13 सौ कार्टन अन्य वाहन में भरवा लिए और 100 कार्टन के साथ ट्रक रवाना किया।