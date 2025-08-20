Bribe Case: निरीक्षक ने मैडम के नाम पर मांगे थे हर पट्टे पर स्टे के 2-2 लाख रुपए, रिश्वत का इशारा बना सबूत; अब खुलेंगी परतें

14 अगस्त को तय रकम 2.75 लाख रुपए परिवादी ने सौंप दी। उसी समय तय इशारा हुआ और एसीबी ने निरीक्षक को रंगे हाथों दबोच लिया। पूछताछ में उसने साफ कहा, “यह रकम मैडम के लिए है।” कॉल करवाया गया तो उप रजिस्ट्रार ने फोन रिसीव नहीं किया। बाद में फोन आया तो आरोपी निरीक्षक से फोन रिसीव करवाया गया लेकिन उप रजिस्ट्रार ने फोन तुरंत काट दिया। एसीबी ने एफआइआर दर्ज कर ली है और अब पूरा ध्यान इस बात पर है कि रिश्वतखोरी का यह खेल कहां तक फैला है।