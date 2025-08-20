Rajasthan Crime: सोशल प्लेटफार्म पर दोस्ती… प्रेमजाल में फंसाकर किशोर से यौन शोषण; युवती को 20 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र ओझा ने 15 गवाह व 30 दस्तावेज पेश किए। साथ ही तर्क दिया कि आरोपी युवती ने किशोर को अपने प्रलोभन एवं प्रेमजाल में फांसा, उसका यौन शोषण किया है। ऐसे अपराधों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अगर नरमी का रुख अपनाया जाता है तो समाज में गलत संदेश जाएगा। अभियोजन पक्ष गवाहों के साथ ही चिकित्सकीय साक्ष्य व एफएसएल रिपोर्ट पेश कर आरोप सिद्ध करने में सफल रहा।