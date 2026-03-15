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सावधान! मोबाइल पर आया ‘Pending Challan’ का मैसेज? भूलकर भी न करें ये 1 गलती, वरना खाली हो जाएगा बैंक खाता

E-Challan Scam Alert: डिजिटल इंडिया के इस दौर में साइबर अपराधी अब ट्रैफिक पुलिस के नाम का सहारा लेकर लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं।

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जयपुर

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Jayant Sharma

Mar 15, 2026

Fake Traffic Challan Scam

Fake Traffic Challan Scam (Image: Gemini)

Challan Scam Se Kaise Bache: अगर आपके मोबाइल पर भी 'पेंडिंग चालान' (Pending Challan) का मैसेज आया है, तो सावधान हो जाइए। यह मैसेज आपको भारी वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है। राजस्थान पुलिस ने हाल ही में साइबर ठगों के एक नए पैंतरे को लेकर प्रदेशवासियों को अलर्ट किया है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में साइबर अपराधी अब ट्रैफिक पुलिस के नाम का सहारा लेकर लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं।

कैसे बुना जाता है ठगी का जाल?

साइबर ठग अक्सर आम नागरिकों को डराने के लिए उनके मोबाइल पर एक मैसेज भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपका ट्रैफिक चालान बकाया है। इस मैसेज के साथ एक संदिग्ध लिंक या APK फाइल अटैच होती है। अपराधी दावा करते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना चालान भर सकते हैं या अपनी RC (Registration Certificate) डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं।जैसे ही कोई यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है या फाइल डाउनलोड करता है, उनके फोन का कंट्रोल हैकर्स के पास चला जाता है, जिससे बैंक अकाउंट से पैसे कटने का खतरा पैदा हो जाता है।

राजस्थान पुलिस की खास सलाह: इन 4 बातों का रखें ध्यान

राजस्थान पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को जागरूक करते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु साझा किए हैं:

  • निजी नंबरों से सावधान: आधिकारिक चालान हमेशा सरकारी पोर्टल या विभाग के नाम से आते हैं। यदि किसी व्यक्तिगत (Private) मोबाइल नंबर से चालान का मैसेज आए, तो वह फर्जी हो सकता है।
  • अनजान लिंक पर न करें क्लिक: मैसेज में दिए गए किसी भी शॉर्ट URL या संदिग्ध लिंक को न खोलें।
  • OTP और पिन की सुरक्षा: याद रखें, ट्रैफिक पुलिस या कोई भी सरकारी विभाग आपसे कभी भी फोन पर OTP (One Time Password), पिन या बैंक विवरण नहीं मांगता।
  • सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट का करें इस्तेमाल: अपने वाहन के चालान की स्थिति जांचने के लिए केवल भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट echallan.parivehan.gov.in पर ही जाएं।ठगी होने पर क्या करें?अगर आप या आपके आसपास कोई व्यक्ति इस तरह की साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसके लिए त्वरित सहायता प्रणाली बनाई है:
  • हेल्पलाइन नंबर: तुरंत 1930 डायल करें।
  • ऑनलाइन रिपोर्ट: आधिकारिक पोर्टल [संदिग्ध लिंक हटा दिया गया] पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।निष्कर्ष: सतर्कता ही बचाव है। साइबर अपराधी आपकी एक छोटी सी लापरवाही का इंतजार कर रहे हैं। अगली बार जब भी कोई 'Pending Challan' का मैसेज दिखे, तो ऊपर बताए गए सुरक्षा उपायों को जरूर अपनाएं।

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Updated on:

15 Mar 2026 12:03 pm

Published on:

15 Mar 2026 12:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / सावधान! मोबाइल पर आया ‘Pending Challan’ का मैसेज? भूलकर भी न करें ये 1 गलती, वरना खाली हो जाएगा बैंक खाता

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