सावधान! मोबाइल पर आया ‘Pending Challan’ का मैसेज? भूलकर भी न करें ये 1 गलती, वरना खाली हो जाएगा बैंक खाता

साइबर ठग अक्सर आम नागरिकों को डराने के लिए उनके मोबाइल पर एक मैसेज भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है कि आपका ट्रैफिक चालान बकाया है। इस मैसेज के साथ एक संदिग्ध लिंक या APK फाइल अटैच होती है। अपराधी दावा करते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना चालान भर सकते हैं या अपनी RC (Registration Certificate) डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं।जैसे ही कोई यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है या फाइल डाउनलोड करता है, उनके फोन का कंट्रोल हैकर्स के पास चला जाता है, जिससे बैंक अकाउंट से पैसे कटने का खतरा पैदा हो जाता है।