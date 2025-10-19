जयपुर में ‘नव विधान’ प्रदर्शनी ने जीता लोगों का दिल, 21 को अंतिम दिन

रविवार को अवकाश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का लुत्फ उठाया। इस दौरान पुलिस विभाग के कई शीर्ष अधिकारियों ने अपने परिजनों के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने सपरिवार प्रदर्शनी में पहुंचे और विभिन्न जोन में चल रहे डेमो का अवलोकन किया। उनके साथ पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा और ओमप्रकाश गल्होत्रा तथा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं आरपीए डायरेक्टर एस. सेंगाथिर भी मौजूद रहे। बच्चों, युवाओं और परिवारों के साथ-साथ विद्यार्थियों ने नए आपराधिक कानूनों को समझने और पुलिस की आधुनिक कार्यशैली को करीब से देखने में गहरी रुचि दिखाई।