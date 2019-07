'किसी का स्मैक खोया है क्या, अगर हां तो हमसे मिलें और साथ में मुफ्त पाएं रहना-खाना'

जयपुर। Rajasthan Police का सोशल मीडिया ( social media ) पर किया गया एक ट्वीट ( Rajasthan Police Funny Tweet ) इन दिनों काफी चर्चा में है। हल्के-फुल्के मजाकिया अंदाज में किया गया यह ट्वीट सभी को हैरान भी कर रहा है तो सोचने पर भी मजबूर कर रहा है कि आखिर राजस्थान पुलिस को ऐसा ट्वीट करने की क्या जरूरत आन पड़ी। वैसे यह भी बता दें कि राजस्थान पुलिस इससे पहले भी अपने टि्वटर हैंडल पर जानकारियां साझा करने के साथ-साथ ऐसे मजाकिया ट्वीट करती रहती है।

हुआ यूं कि राजस्थान पुलिस ने बीते बुधवार को नशीले पदार्थ स्मैक को बड़ी मात्रा में बरामद किया। स्मैक बरामद करने की यही जानकारी पुलिस अपने टि्वटर अकाउंट पर मजाकिया अंदाज में दी। राजस्थान पुलिस ने बरामद स्मैक की फोटो के साथ ट्वीट किया :

Oops! Did anyone lost their #Smack?



If yes, we have them! If you want them back contact us ASAP! Or else it'll be lost forever.



We promise free stay & food at our expense!



So hurry!@narcoticsbureau pic.twitter.com/GeeLvnxic0