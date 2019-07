राजस्थान पुलिस का फिल्मी अंदाज, अक्षय की फिल्म को ट्वीट कर, दी हेलमेट और सीटबेल्ट पहनने की सलाह

जयपुर. लोगों को जागरुक करने के लिए राजस्थान पुलिस का सोशल मीडिया पर एक और बॉलीवुड अंदाज नजर आया है। राजस्थान पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को बॉलीवुड अंदाज आए दिन बढ़ रही सड़क दुर्घटनों के प्रति जागरुक करने, सड़क सुरक्षा नियमों और हेलमेट व सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी है।

राजस्थान पुलिस ने आने वाली फिल्म 'मिशन मंगल' ( Mission Mangal Meme ) के जरिए ट्वीट में लोगों को सीट बेल्ट लगाना तथा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने की बात कही और कहा कि अक्षय कुमार ( Bollywood Actor Akshay Kumar) खुद भी यही बोलेंगे पूरी दुनिया से कहो सेफ्टी फर्स्ट।

अक्षय कुमार ने किया रीट्वीट

राजस्थान पुलिस के इस ट्वीट को खुद अक्षय कुमार ने पसंद और शेयर, रीट्वीट ( Akshay Kumar retweeted ) किया। अक्षय कुमार के अलावा इस फिल्म की एक्ट्रेस कीर्ति कुलहारी ने भी पुलिस के ट्वीट को पसंद किया। साथ ही उन्होंने इस ट्वीट को शेयर और रीट्वीट किया। लोगों ने भी इस ट्वीट को काफी पसंद किया है।



गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान पुलिस का Rajasthan Police का सोशल मीडिया ( social media ) पर किया गया एक ट्वीट ( Rajasthan Police Funny Tweet ) काफी चर्चा में रहा। राजस्थान पुलिस ने बीते बुधवार को नशीले पदार्थ स्मैक को बड़ी मात्रा में बरामद किया। स्मैक बरामद करने की यही जानकारी पुलिस अपने टि्वटर अकाउंट पर मजाकिया अंदाज में दी। राजस्थान पुलिस ने बरामद स्मैक की फोटो के साथ ट्वीट किया। हल्के-फुल्के मजाकिया अंदाज में किया गया यह ट्वीट सभी को हैरान काफी पसंद किया गया। वैसे यह भी बता दें कि राजस्थान पुलिस इससे पहले भी अपने टि्वटर हैंडल पर जानकारियां साझा करने के साथ-साथ ऐसे मजाकिया ट्वीट करती रहती है।

Wear #helmet⛑ & #seatbelt💺 while driving🚘 & follow #TrafficRules!



And @akshaykumar would say 'पूरी दुनिया से कहो, Copy That!'



We join him in this chorus of #MissionMangal👭👬#FridayThoughts@MORTHIndia @sonakshisinha@taapsee @vidya_balan @IamKirtiKulhari @MenenNithya pic.twitter.com/Fp3bV1HB4s