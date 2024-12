Rajasthan District News: छिड़ी जुबानी जंग, भाजपा बोली वोटों के लिए बनाए जिले तो क्या बोले पूर्व सीएम अशोक गहलोत?

BJP Vs Congress On Rajasthan New District: राज्य के तीन संभाग और 9 जिलों को खत्म करने के निर्णय पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। भाजपा नेता इस निर्णय को सही और कांग्रेस नेता इसे जनविरोधी साबित करने में जुटे हैं।