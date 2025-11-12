Rajasthan: रूफटॉप सोलर के साथ घर बनेगा ‘मिनी ग्रिड स्टेशन’, मिलेगी 24 घंटे बिजली, जानें स्कीम

केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर राज्यों से राय मांगी है। राजस्थान से विशेष रूप से चर्चा की गई है, क्योंकि देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान अव्वल है। यहां 18,000 मेगावाट से ज्यादा रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित है। ऐसे में यदि यह नीति लागू होती है तो इसका सबसे बड़ा असर राजस्थान पर पड़ेगा। मंत्रालय ने ऊर्जा विभाग और अक्षय ऊर्जा निगम से राय मांगी है कि बैटरी सिस्टम की अनिवार्यता कितनी व्यावहारिक होगी और उपभोक्ता को इसका कितना भार उठाना चाहिए। चर्चा के बाद नीति का ड्राट और सब्सिडी मॉडल तय होगा।