राजस्थान में घर बैठे प्रॉपट्री ​रजिस्ट्री कराना हुआ महंगा, जानें अब कितने रुपए करने होंगे खर्च

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने के सुविधा शुल्क में बड़ा इजाफा किया है। अब आवेदकों को घर बैठे रजिस्ट्री कराना महंगा पड़ेगा। नई अधिसूचना के अनुसार शुल्क 4 से 20 गुना तक बढ़ा दिया है। हालांकि इसमें चिन्हित कुछ श्रेणी के आवेदकों के लिए पुराने शुल्क की दर से ही प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने की सुविधा दी गई है। दिव्यांग और असमर्थ व्यक्तियों के अलावा जेल में बंद आवेदक पुराने शुल्क के अनुसार ही रजिस्ट्री करवा सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग ने नई दरों की अधिसूचना जारी की। नई व्यवस्था के तहत अब आवेदकों को पहले की तुलना में 4 से लेकर 20 गुना तक अधिक फीस चुकानी होगी।