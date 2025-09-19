Rajasthan Rain: 17 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट, 3 घंटे के अंदर भारी वर्षा का अनुमान, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Rajasthan Rain:जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीते दिन जहां 15 से अधिक जिलों में बारिश हुई, वहीं मौसम विभाग ने अब 17 जिलों में बारिश की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। इन जिलों में 3 घंटे के अंदर बारिश होने का अनुमान है। दरअसल, बीते दिन कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश दर्ज हुई है, वहीं कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई।
मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, उदयपुर और झालावाड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बारां, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर और टोंक में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है।
बारिश के दौरान हवा की अनुमानित गति 30-40 किमी प्रतिघंटा हो सकती है। मौसम विभाग ने कहीं-कहीं गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। ऐसे में लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने मेघगर्जना के दौरान लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है।
ताजा जानकारी के मुताबिक, उदयपुर जिले में तेज बारिश का दौर जारी है। जबकि बीते दिन भी उदयपुर में अतिभारी बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के उदयपुर जिले में अतिभारी तथा चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई।
राजस्थान में कुछ अन्य स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई व पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। पश्चिमी राजस्थान के किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई। राज्य में सर्वाधिक बारिश मावली (उदयपुर) में 117.0 मिलीमीटर दर्ज हुई। राजस्थान के चुरू में अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सिरोही में 18.9 डिग्री दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने बताया कि आज एक परिसंचरण तंत्र उत्तर-प्रदेश के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से 19 से 22 सितम्बर के दौरन भरतपुर, कोटा, उदयपुर व जयपुर संभाग के कुछ भागो में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के अधिकांश भागो में आगामी दिनों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की प्रबल संभावना है।