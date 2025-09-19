Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Rain: 17 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट, 3 घंटे के अंदर भारी वर्षा का अनुमान, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Rajasthan Rain: मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, उदयपुर और झालावाड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 13 अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 3 घंटे के अंदर इन जिलों में बारिश का अनुमान है।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 19, 2025

Rajasthan Rain Alert
राजस्थान में बारिश की तात्कालिक चेतावनी (फोटो-पत्रिका)

Rajasthan Rain:जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीते दिन जहां 15 से अधिक जिलों में बारिश हुई, वहीं मौसम विभाग ने अब 17 जिलों में बारिश की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। इन जिलों में 3 घंटे के अंदर बारिश होने का अनुमान है। दरअसल, बीते दिन कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश दर्ज हुई है, वहीं कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई।

मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, उदयपुर और झालावाड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बारां, कोटा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर और टोंक में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में भारी बारिश का अनुमान है, वहीं येलो अलर्ट वाले जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है।

