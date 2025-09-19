Rajasthan Rain: 17 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट, 3 घंटे के अंदर भारी वर्षा का अनुमान, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Rajasthan Rain:जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीते दिन जहां 15 से अधिक जिलों में बारिश हुई, वहीं मौसम विभाग ने अब 17 जिलों में बारिश की तात्कालिक चेतावनी जारी की है। इन जिलों में 3 घंटे के अंदर बारिश होने का अनुमान है। दरअसल, बीते दिन कई जिलों में भारी से अतिभारी बारिश दर्ज हुई है, वहीं कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई।