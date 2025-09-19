Monsoon: 12 दिन बाद मेवाड़ में झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी, MP में मानसूनी सक्रियता का असर



जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पहले बरसात शुरू हो गई। शाम को उपनगरीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ झमाझम होने लगी। फिर शाम करीब 7 बजे शहर में भी तेज बौछारें गिरने लगी। करीब आधे घंटे तक चली झमाझम में कई क्षेत्रों में पानी भरा नजर आया। पिछले दिनों से लगातार बढ़ रहे तापमान में एकाएक गिरावट महसूस की गई।