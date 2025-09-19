Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

उदयपुर

Monsoon: 12 दिन बाद मेवाड़ में झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी, MP में मानसूनी सक्रियता का असर

मध्यप्रदेश में मानसूनी सक्रियता का असर मेवाड़ सहित दक्षिण राजस्थान पर हुआ। तीखी धूप और दिन भर आसमान साफ था, लेकिन दोपहर बाद बरसात होने का आभास होने लगा। शाम होते-होते मौसम पलट गया और कई जगह पर बारिश हुई।

उदयपुर

Arvind Rao

Sep 19, 2025

Monsoon
मेवाड़ में हुई बारिश (फोटो- पत्रिका)

Udaipur Monsoon Rains: उदयपुर शहर सहित संभागभर में लबे अंतराल के बाद गुरुवार शाम फिर बरसात हुई। आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश से शहर की कुछ सड़कों पर पानी भर गया। जाते मानूसन में बरसात का यह दौर 12 दिन बाद लौटा है। इससे पहले 6 सितंबर को बरसात हुई थी।


विशेषज्ञों के मुताबिक, मध्यप्रदेश में मानसून की सक्रियता का असर मेवाड़ सहित दक्षिण राजस्थान पर हुआ। सुबह से तीखी धूप और दिन भर आसमान साफ था, लेकिन दोपहर बाद बरसात होने का आभास होने लगा। जिले में शाम होते-होते मौसम पलट गया और कई जगह पर बारिश हुई।

ये भी पढ़ें

RSSB Grade 4 Exam: पहले दिन जबरदस्त सख्ती, लड़कियों का दुपट्टा-चूड़ियां तो लड़कों की टी-शर्ट उतरवाई, लेट आने वाले अभ्यर्थी हाथ मलते रहे
जयपुर
RSSB Grade 4 Exam


जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पहले बरसात शुरू हो गई। शाम को उपनगरीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ झमाझम होने लगी। फिर शाम करीब 7 बजे शहर में भी तेज बौछारें गिरने लगी। करीब आधे घंटे तक चली झमाझम में कई क्षेत्रों में पानी भरा नजर आया। पिछले दिनों से लगातार बढ़ रहे तापमान में एकाएक गिरावट महसूस की गई।


जिले में कई जगहों पर दिखा असर


मावली उपखंड क्षेत्र के घासा, कानोड़ क्षेत्र के लूणदा सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आधे घंटे तेज बरसात से सड़कों पर पानी बहने लगा। अचानक आई बरसात ने कुछ देर के लिए जनजीवन थाम दिया। लोग जहां थे, वहीं ठहर गए।


सर्विस रोड पर डूबी नजर आई कारें


शहर के देहलीगेट, बापूबाजार, फतहपुरा, आरके सर्कल, शोभागपुरा, केशवनगर, रूपसागर रोड, आरटीओ रोड आदि क्षेत्रों में तेज बरसात की जानकारी मिली। ट्रांसपोर्ट नगर के पास पेसेफिक यूनिवर्सिटी मेन रोड पर एकाएक भरे पानी से यहां खड़ी कारें डूबी नजर आईं।


मध्यप्रदेश में पुन: सक्रिय मानसून का असर दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़-वागड़ और हाड़ौती पर हुआ। ऐसे में उदयपुर सहित मेवाड़ में कई स्थानों पर हल्की, तेज तो कहीं खण्डवर्षा हुई। यह दौर अगले दो-तीन दिनों में रहने के आसार हैं।
-प्रो. नरपत सिंह राठौड़, मौसमविद्

ये भी पढ़ें

Weather Update: राजस्थान में यह कैसी मानसून की विदाई ! पिछले 24 घंटे में यहां हुई अतिभारी बारिश
जयपुर
Rajasthan-heavy-rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2025 01:58 pm

Published on:

19 Sept 2025 01:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Monsoon: 12 दिन बाद मेवाड़ में झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी, MP में मानसूनी सक्रियता का असर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.