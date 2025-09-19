Monsoon: 12 दिन बाद मेवाड़ में झमाझम बारिश, सड़कों पर भरा पानी, MP में मानसूनी सक्रियता का असर

Udaipur Monsoon Rains: उदयपुर शहर सहित संभागभर में लबे अंतराल के बाद गुरुवार शाम फिर बरसात हुई। आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश से शहर की कुछ सड़कों पर पानी भर गया। जाते मानूसन में बरसात का यह दौर 12 दिन बाद लौटा है। इससे पहले 6 सितंबर को बरसात हुई थी।
विशेषज्ञों के मुताबिक, मध्यप्रदेश में मानसून की सक्रियता का असर मेवाड़ सहित दक्षिण राजस्थान पर हुआ। सुबह से तीखी धूप और दिन भर आसमान साफ था, लेकिन दोपहर बाद बरसात होने का आभास होने लगा। जिले में शाम होते-होते मौसम पलट गया और कई जगह पर बारिश हुई।
जिले के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पहले बरसात शुरू हो गई। शाम को उपनगरीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ झमाझम होने लगी। फिर शाम करीब 7 बजे शहर में भी तेज बौछारें गिरने लगी। करीब आधे घंटे तक चली झमाझम में कई क्षेत्रों में पानी भरा नजर आया। पिछले दिनों से लगातार बढ़ रहे तापमान में एकाएक गिरावट महसूस की गई।
मावली उपखंड क्षेत्र के घासा, कानोड़ क्षेत्र के लूणदा सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आधे घंटे तेज बरसात से सड़कों पर पानी बहने लगा। अचानक आई बरसात ने कुछ देर के लिए जनजीवन थाम दिया। लोग जहां थे, वहीं ठहर गए।
शहर के देहलीगेट, बापूबाजार, फतहपुरा, आरके सर्कल, शोभागपुरा, केशवनगर, रूपसागर रोड, आरटीओ रोड आदि क्षेत्रों में तेज बरसात की जानकारी मिली। ट्रांसपोर्ट नगर के पास पेसेफिक यूनिवर्सिटी मेन रोड पर एकाएक भरे पानी से यहां खड़ी कारें डूबी नजर आईं।
मध्यप्रदेश में पुन: सक्रिय मानसून का असर दक्षिणी राजस्थान के मेवाड़-वागड़ और हाड़ौती पर हुआ। ऐसे में उदयपुर सहित मेवाड़ में कई स्थानों पर हल्की, तेज तो कहीं खण्डवर्षा हुई। यह दौर अगले दो-तीन दिनों में रहने के आसार हैं।
-प्रो. नरपत सिंह राठौड़, मौसमविद्